Βασίλισσα Ελισάβετ: Τελευταία “έξοδος” από το Παλάτι - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της (εικόνες)

Συνοδεία των μελών της βασιλικής οικογένειας έφτασε στο Γουέστμινστερ η σορός της βασίλισσας. Εκεί θα συνεχιστεί το λαϊκό προσκύνημα. Απόλυτη σιγή στο Λονδίνο.

Συνεχίζεται το τελετουργικό για τον αποχαιρετισμό της βασίλισσας Ελισάβετ από τον κόσμο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το απόγευμα της Τετάρτης η σορός της αποχώρησε για τελευταία φορά από το Παλάτι του Μπάγκινχαμ προς το Γουεστμινστερ, όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, με πρώτο τον Βασιλιά Κάρολο και τους γιους του Γουίλιαμ και Χάρι, συνόδευσαν την πομπή πεζή. Η σύζυγός του, Καμίλα και η πριγκίπισσα Κέιτ, μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ ακολούθησαν με αυτοκίνητο, τη διαδρομή των δύο χιλιομέτρων, η οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της πομπής ακούγονταν κανονιοβολισμοί από το Hyde Park ενώ χτύπησε και η καμπάνα του Big Ben.

Το φέρετρο ήταν πάνω σε κιλλίβαντα και είναι σκεπασμένο με το βασιλικό λάβαρο.

Στο κοινοβούλιο το υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων και ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων ενώ το παρέλάβαν και οι Γρεναδιέροι Φρουροί του Λόχου της Βασίλισσας οι οποίοι και το τοποθέτήσαν στην κεντρική αίθουσα του κοινοβουλίου σε υπερυψωμένο βάθρο.

Μετά το πέρας της λειτουργίας, με πρωτοστατούντα τον προκαθήμενο της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο του Καντερμπέρι Τζάστιν Γουέλμπι, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας επέστρεψαν στο Μπάκιγχαμ οδικώς και στη συνέχεια ξεκινά το λαϊκό προσκύνημα το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 8:30 το πρωί της κηδείας τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου.

Ήδη έχουν πάρει σειρά --έχουν διανυκτερεύσει δίπλα στο κοινοβούλιο-- πολλοί πολίτες επιθυμώντας να είναι οι πρώτοι που θα πουν το τελευταίο αντίο στη βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ αξιοθαύμαστο είναι, ότι, κατά τη διάρκεια της πομπής, επικρατούσε νεκρική σιγή στο Λονδίνο.

Εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκ. άνθρωποι θα θελήσουν να αποχαιρετίσουν από κοντά τη μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως από τη μια τα μέτρα ασφαλείας και από την άλλη η χωρητικότητα της αίθουσας μπορεί να μην επιτρέψουν σε όλους όσοι το επιθυμούν να μπουν τελικά στο κοινοβούλιο. Υπολογίζεται πως υπό κανονικές συνθήκες και χωρίς κάποιο απρόοπτο το τετραήμερο αυτό θα μπορέσουν να περάσουν από την αίθουσα περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες.

Εκτιμάται επίσης ότι η ουρά που κάνει ο κόσμος μπορεί να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα οκτώ χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συμβάλλουν 10.000 αστυνομικοί και πάνω από 1800 στρατιωτικοί. Οι πολίτες που θα μπαίνουν στο κοινοβούλιο θα περνάνε από εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας όπως στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και σε αυτήν θα παρευρεθούν παγκόσμιοι ηγέτες, βασιλείς και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

