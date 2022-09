Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Πως η Μέγκαν Μαρκλ συμμετέχει στο επίσημο πένθος

Ο ξεχωριστός τρόπος που ο πρίγκιπας Χάρι απέτισε προσωπικό φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα και το μήνυμα του για τον πατέρα του και νέο βασιλιά, Κάρολο Γ'.

Η Μέγκαν, η Δούκισσα του Σάσεξ, δεν θα ανεβάσει νέα επεισόδια του podcast της στο Spotify κατά τη διάρκεια της επίσημης περιόδου πένθους για τη βασίλισσα Ελισάβετ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την πλατφόρμα.

Νωρίτερα, ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάρι απέτισε έναν πολύ προσωπικό φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα, λέγοντας πόσο λατρεύει τον χρόνο που είχε περάσει με τη γιαγιά του ενώ υποσχέθηκε ότι θα τιμήσει τον πατέρα του, τον Κάρολο, ως νέο μονάρχη.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα βασιλικά καθήκοντά τους το 2020 και έκτοτε αποξενώθηκαν από την οικογένεια και άσκησαν έντονη κριτική στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και στον τρόπο που τους είχαν αντιμετωπίσει.

Ωστόσο, το ζευγάρι εμφανίστηκε απροσδόκητα με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον διάδοχο του θρόνου, και τη σύζυγό του Κέιτ σε μια βόλτα κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ το Σάββατο, γεγονός που υποδηλώνει μια προσέγγιση μεταξύ των αδελφών.

Το podcast της Μέγκαν Μαρκλ, που τιτλοφορείται «Archetypes» έχει φιλοξενήσει μέχρι τώρα την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ και την τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς.

