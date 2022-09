Πολιτική

ΔΕΘ – Ανδρουλάκης: Η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα κι αυτό είναι ευθύνη μας

«Το δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος” αλλά: Δημοκρατική Ανατροπή ή Ανοχή στον Καθεστωτισμό και την αδικία», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από το βήμα της ΔΕΘ, στο Βελλίδειο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε από την αρχή της ομιλίας του ότι «η χώρα μπορεί να έχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Και Αξιόπιστη και προοδευτική. Μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική» και τόνισε: «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος” αλλά: Δημοκρατική Ανατροπή ή Ανοχή στον Καθεστωτισμό και την αδικία!».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέκρινε τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τον Αλέξη Τσίπρα πώς «μοιάζουν πολύ στη θέση τους απέναντι στον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ» και τους κατηγόρησε για κυνισμό κι έλλειψη ντροπής .« Μοιάζουν τόσο πολύ. Είναι ικανοί να πουν το ίδιο και το αντίθετο χωρίς ντροπή. Γιατί έχουν ένα κοινό πάθος. Το πάθος για την εξουσία. Τους ενώνει ο κυνισμός. Παρακολουθήσεις, εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, κάλπικα δημοψηφίσματα».

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα και αυτή είναι η ευθύνη της Δημοκρατικής Παράταξης. Έχουμε ευθύνη να αγκαλιάσουμε τις καθημερινές αγωνίες του Ελληνικού λαού. Να μετατρέψουμε την απελπισία που γεννά η αδικία, σε ελπίδα. Δεν θα γίνουμε διαχειριστές της οργής. Έχουμε ευθύνη η χώρα να λειτουργεί ως κανονικό Ευρωπαϊκό κράτος».

Ο κ. Ανδρουλάκης καταχειροκροτήθηκε από τα εκατοντάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν απάντησε στον πρωθυπουργό για όσα ανέφερε ότι συνιστά τερατογένεση τυχόν κυβερνητική συνεργασία των υπολοίπων κομμάτων χωρίς τη ΝΔ. Τόνισε συγκεκριμένα:

«Έχετε ακούσει για την τερατογένεση της αποστασίας του ‘65; Θυμάστε το ‘89 και το ειδικό δικαστήριο; Την τερατογένεση του αντιμνημονιακού μετώπου εμπαιγμού που στήσατε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπλυθούν οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας; Όλα αυτά είχαν στόχο την παράταξη μας. Είναι χαραγμένα στο πολιτικό DNA μας.

Καταβάλλετε αγωνιώδεις προσπάθειες για να αλλοιώσετε την ιστορία, αλλά υπάρχει ιστορική μνήμη. Εμείς δεν πρωταγωνιστήσαμε σε καμία τερατογένεση. Ήσασταν ο θύτης και ήμασταν το θύμα. Γι' αυτό είμαστε η Δημοκρατική Παράταξη της χώρας. Δεν παίζουμε παιχνίδια με τους θεσμούς και το κράτος δικαίου».

Συνέχισε λέγοντας ότι το σλόγκαν «Συνέπεια - Συνέχεια - Σταθερότητα», που διαφήμισε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, στην πραγματικότητα σημαίνει «Ασυνέπεια - πισωγύρισμα - αστάθεια».

Βιώνουμε την πλήρη αποκαθήλωση και ηθική απαξίωση του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Ενός απόλυτα συγκεντρωτικού, κλειστού και αδιαφανούς συστήματος ελέγχου και νομής της εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Το όλα στο φως του κ. Μητσοτάκη έχει μετατραπεί πλέον σε όλα στο σκοτάδι, αναφερόμενος στην παρακολούθησή του από την ΕΥΠ κι εξήγησε ότι αν δεχόταν την πρόταση του κ. Μητσοτάκη θα παρανομούσε.

Υποστήριξε δε ότι καταστράφηκε ο φάκελός του για να μην υπάρχουν τα πειστήρια της απόπειρας να τεθεί το ΠΑΣΟΚ σε ομηρεία. «Ξέραμε για τον μεγάλο αδελφό αλλά ούτε μας περνούσε από το νου ότι θα βρεθούμε να μας ακούει ο μεγάλος Ανιψιός για λογαριασμό του μεγάλου Θείου! Κρίμα που δεν ζει ο Όργουελ να ξαναγράψει το βιβλίο του», σημείωσε και ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να θεωρήσει ως "κανονικότητα" τέτοιες πρακτικές.

«Η παράταξη που θεμελίωσε τη δημοκρατία στον τόπο δεν συναινεί, δεν διαπραγματεύεται, δεν αποδέχεται το πισωγύρισμα σε σκοτεινές εποχές. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και πάνω στην απελπισία του επιστρατεύει ψεκασμένα σενάρια περί συγκυβέρνησης κομμάτων προγραμματικά ετερόκλητων για να ενισχύσει το δίλημμα Μητσοτάκης η χάος», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στη Τουρκία όπου είπε ότι η Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι μια χίμαιρα καλώντας την Ελληνική κυβέρνηση να συμβάλει πρωταγωνιστικά στην νέα αρχιτεκτονική σχέσεων Ευρώπης - Τουρκίας.

«Δεν μπορεί να λείπει το εμπάργκο όπλων. Δεν νοείται οι ευρωπαϊκές χώρες, οι εταίροι μας, να συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Τουρκία. Επίσης μετά τις κυπριακές εκλογές, θα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος για την επίλυση του κυπριακού στη βάση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν δεν πρέπει να μείνει σε χλωρό κλαδί. Το διεθνές δίκαιο είναι το μεγάλο όπλο της Ελλάδας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης .

Πρότεινε ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στους θεσμούς, στο κράτος, το πολιτικό σύστημα, που κινείται σε δύο κατευθύνσεις: Την ενίσχυση της ευθύνης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, την αποτελεσματικότητα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε συγκεκριμένους εθνικούς στόχους για τους οποίους περιέγραψε τους βασικούς άξονες του προγράμματος που θα παρουσιαστεί σύντομα κι αφορούν: ένα νέο παραγωγικό μοντέλο , στο πεδίο της εργασίας πλήρη δικαιώματα και αξιοπρέπεια, κοινωνικό κράτος που θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα, το Δημογραφικό.

Για την κοινωνική κατοικία μίλησε για ετεροχρονισμένες εξαγγελίες και «σε αυτό το θέμα πραγματικά χαίρομαι που με παρακολούθησαν προσεκτικά και προσέτρεξαν στην πολιτική μας», όπως είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για Δημόσιο, Κοινωνικό Ασφαλιστικό Σύστημα, που εγγυάται την αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες, με θεσμοθέτηση αξιοπρεπούς εγγυημένου εισοδήματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους με επαναφορά μιας νέας μορφής ΕΚΑΣ, στην ενίσχυση και ριζική του ΕΣΥ αναμόρφωση για να ανταπεξέλθει στη νέα εποχή, για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία όπου διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις.

Ειδική αναφορά έκανε σε ένα εντελώς διαφορετικό φορολογικό σύστημα, με το οποίο θα τελειώσει ο φορολογικός λαϊκισμός .

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη και τα προβλήματά της ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι χρειάζεται έναν νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα την αναδείξει σε οικονομικό κόμβο για τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Να είναι ανοικτή κι όχι κλειστή πόλη στις αλλαγές που συντελούνται στη ευρύτερη περιοχή. Ανέφερε ως αναγκαία έργα υποδομής όπως η ολοκλήρωση και η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών συνδέσεων με τα γειτονικά κράτη, ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού, η αναβίωση της βιομηχανικής της περιοχής και η δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών πόλων, που είναι ενδεικτικά μερικές από τις απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις.

Χρειάζονται επίσης αντιπλημμυρικά έργα όπως έδειξαν οι πρόσφατες καταστροφές, και συστηματική προστασία των οικοσυστημάτων του Σέιχ Σου και του Θερμαϊκού.

«Είναι ζητούμενο πια περισσότερο από ποτέ να χτίσουμε με τους δημοκρατικούς πολίτες, ένα άρρηκτο κοινωνικό μέτωπο νίκης και ριζικής αλλαγής. Για την αξιοπρέπεια και την προκοπή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Η πατρίδα αξίζει περισσότερα. Μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

