R. Kelly: νέα καταδίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ένοχος για έξι από τις 13 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, βρέθηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής της R&B, ο 55χρονος R. Kelly, κρίθηκε ένοχος ότι παρέσυρε ανήλικα κορίτσια για να έχουν σεξουαλικές επαφές μαζί του, αλλά αθωώθηκε για την κατηγορία της παρακώλυσης της δικαιοσύνης σε μια υπόθεση του 2008 η οποία κατέληξε στην αθώωσή του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτήν τη δίκη, ο R. Kelly – του οποίου το πλήρες όνομα είναι Ρόμπερτ Σιλβέστερ Κέλι – κρίθηκε ένοχος για έξι από τις δεκατρείς κατηγορίες που του είχε απαγγείλει ομοσπονδιακό δικαστήριο, σύμφωνα με το CBS Chicago.

Οι ένορκοι στο δικαστήριο του Σικάγο καταδίκασαν τον 55χρονο καλλιτέχνη για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, αποπλάνηση και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ανακοινώθηκε ύστερα από συνολικά 11 ώρες διαβουλεύσεων του σώματος των ενόρκων στη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών. Ο R. Kelly αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών.

Ο Κέλι είναι ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες που καταδικάστηκαν για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως στη διάρκεια των αποκαλύψεων του κινήματος #MeToo ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία που κράτησε πέντε εβδομάδες, αρκετές γυναίκες κατέθεσαν ως μάρτυρες και αφηγήθηκαν στους ενόρκους πώς ο Κέλι τις παρέσυρε και τις κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικες. Το σώμα των ενόρκων παρακολούθησε επίσης ένα βίντεο με τον Κέλι να παρενοχλεί σεξουαλικά τη βαφτιστήρα του, η οποία κατέθεσε πως η κακοποίησή της ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 όταν ήταν έφηβη. Ο Κέλι και οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι, Μίλτον «June» Μπράουν και Ντέρελ Μακντέιβιντ, αθωώθηκαν για την κατηγορία της συνωμοσίας με στόχο την απόκτηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο Κέλι και ο Μακντέιβιντ αθωώθηκαν επίσης για την κατηγορία της συνωμοσίας με στόχο την παρακώλυση της δικαιοσύνης σε μια υπόθεση του 2002, σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune.

Οι εναγόμενοι κατηγορούνταν επίσης για απόπειρα δωροδοκίας και εκβιασμού μαρτύρων σε μια υπόθεση του 2008 στο Ιλινόι, στην οποία ο Κέλι αθωώθηκε για κατηγορίες που αφορούσαν παιδική πορνογραφία.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο R. Kelly καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 ετών αφότου ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον έκρινε ένοχο για εκβιασμούς, σεξουαλική εκμετάλλευση και εξώθηση στην πορνεία. Αυτή η δίκη ενίσχυσε τις κατηγορίες που βαρύνουν τον τραγουδιστή της βραβευμένης με Grammy επιτυχίας «I Believe I Can Fly» εδώ και δύο δεκαετίες.

Ο Κέλι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για ανάλογες υποθέσεις στο Ιλινόι και στη Μινεσότα.

