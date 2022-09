Κοινωνία

Τραυματισμός στον Ηλεκτρικό: Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 της επιβάτιδας που χτυπήθηκε (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η γυναίκα που τραυματίστηκε από πέτρα που έριξαν άγνωστοι στον συρμό, ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η επιβάτιδα συρμού του Ηλεκτρικού, που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα που πέταξε άγνωστος.

Η πέτρα ρίχτηκε από άτομο που βρισκόταν σε παρακείμενο δρόμο, με κατεύθυνση τον συρμό που εκινείτο μεταξύ των σταθμών Ειρήνη και Ηράκλειο.

Τι είπε η επιβάτιδα στον ΑΝΤ1:

«Από το σταθμό της Ειρήνης και μετά προς Ηράκλειο ακούστηκε ένας θόρυβος στο τρένο και ένιωσα κάτι να με χτυπάει στο κεφάλι. Και αμέσως στο κεφάλι άρχισε να αιμορραγεί. Ψάχνανε και οι άλλοι επιβάτες να δουν τι έγινε και μία κυρία έπιασε μία πέτρα και λέει είναι η πέτρα. Κάποιος κύριος έβαλε αυτόματα το χέρι του πάνω στο κεφάλι για να σταματήσει την αιμορραγία να κρατήσουμε την αιμορραγία και κατέβηκα στο σταθμό του Ηρακλείου. Κατεβαίνοντας στο σταθμό του Ηρακλείου ήταν η σταθμάρχης ήταν και αστυνομικός εκεί πέρα όπου του ανέφερα το συμβάν. Στο σταθμό μετά από 5 με 10 λεπτά εμφανίζεται ένας κύριος και λέει στον αστυνομικό ότι είδε δύο νεαρούς, εφήβους να πετάνε πέτρες και προσπάθησε να τους κυνηγήσει. Και μάλιστα στον αστυνομικό περιέγραφε και τα ρούχα και τον ένα νεαρό.

Το μήνυμα θα ήταν ότι πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να υπάρχει μία ασφάλεια. Δεν ξέρω πας στην δουλειά σου και καταλήγεις στο νοσοκομείο; Πας στην δουλειά σου, γυρνάς από την δουλειά σου και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Να είσαι μέχρι τις 10 στα νοσοκομεία,11 στον ερυθρό Σταυρό; Είναι τραγικό. Και πιο πολύ εγώ ευελπιστώ μήπως το ακούσουν αυτά τα παιδιά ,γιατί ο κύριος ανέφερε πως είναι παιδιά, έφηβοι και καταλάβουν πως αυτό το παιχνίδι δεν τους βοηθά».

