Υποκλοπές - Μπακογιάννη: το λάθος του Μητσοτάκη ήταν η εκτίμηση για τον επικεφαλής της ΕΥΠ

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Ντόρα Μπακογιάννη για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, την Τουρκία, την ενεργειακή κρίση και το... τρολάρισμα!

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε την Πέμπτη η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η συζήτηση ξεκίνησε σε χαλαρό κλίμα, με την πρώην Υπουργό να αναφέρεται στο τρολάρισμα που δέχεται για ορισμένες ατάκες της και κυρίως της προφοράς της σε λέξεις όπως τα σοκολατάκια και οι πιτζάμες, ενώ ερωτηθείσα αν τρολάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως «Κάποτε τον τρόλαρα, τώρα δεν τολμάω».

Σχετικά με την διαφοροποίηση της σε αρκετές περιπτώσεις, από την κομματική γραμμή, η κ. Μπακογιάννη είπε πως «Ο καθένας έχει τις απόψεις του, ο Πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι και αποφασίζει. Ακούει ο Πρωθυπουργός τις απόψεις όλων, συνεκτιμά και παίρνει τις αποφάσεις. Γι’ αυτό εκείνος είναι Πρωθυπουργός, γι’ αυτό και εκείνος έχει και την ευθύνη».

Αναφορικά με την δήλωση της για τις ποινές που προβλέπονται για όσους δεν τηρήσουν το απόρρητο σχετικά με τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «εγώ επικαλέστηκα τον ισχύοντα νόμο για όσους υπηρετούν στην ΕΥΠ. Δεν έχουν την ελευθερία που έχουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο καλείται ο κ. Ανδρουλάκης να ενημερωθεί και μετά να κρίνει, αν θέλει ο ίδιος, να δημοσιοποιήσει τους λόγους της παρακολούθησης του».

Συμπλήρωσε πως «έτσι είναι ο νόμος. Μιλάμε για υπαλλήλους και οι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν τους νόμους. Όταν λες πράγματα που είναι αλήθεια, κάποιοι ενοχλούνται. Είπαν ότι κούνησα το δάχτυλο και απείλησα. Μια εξήγηση του νόμου έκανα, για να εξηγήσω τις διαδικασίες, γιατί δεν οφείλει ο κάθε πολίτης να γνωρίζει τις διαδικασίες», ενώ σχετικά με της κλητεύσεις στην Εξεταστική Επιτροπή είπε πως η λίστα των μαρτύρων μπορεί να αλλάξει και να προστεθούν μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν.

Για τα ζητούμενα από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις παρακολουθήσεις είπε πως «πρώτος στόχος είναι να μάθουμε από πού έγινε αυτό το μεγάλο επιχειρησιακό λάθος. Ο δεύτερος είναι να καταλήξει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή για το ποια είναι τα θεσμικά μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε για να μην επαναληφθεί αυτό».

Σχετικά με την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε πως «πράγματι, δεν το ήξερε ο Πρωθυπουργός. Για να κάνεις ένα λάθος πρέπει να το ξέρεις. Το λάθος του Πρωθυπουργού ήταν η λάθος εκτίμηση του για τον επικεφαλής της ΕΥΠ και την λανθασμένη κρίση που έδειξε ο τελευταίος κι αυτός ήταν και ο λόγος της απομάκρυνσης του. Ο επικεφαλής της ΕΥΠ έπρεπε να είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Δημητριάδης ανέλαβε την πολιτική ευθύνη», τονίζοντας πάντως πως η ΕΥΠ είναι μια πολύτιμη υπηρεσία, κάνοντας αναφορά και στις απειλές από τον εξ ανατολών γείτονα.

Για τον εκλογικό νόμο

Ερωτηθείσα για τις εκλογές και το ενδεχόμενο ακυβερνησίας, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε πως «ο βασικός λόγος της μεγάλης αντίδρασης της ΝΔ ήταν ότι η απλή αναλογική, με τα δεδομένα στην ελληνική πολιτική ζωή, οδηγεί σε ακυβερνησία. Υπάρχουν περιπτώσεις χωρών που έχουν παράδοση στις κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως η Γερμανία. Σήμερα, αυτό εδώ (ενν. στην Ελλάδα), εμφανίζεται εξαιρετικά δύσκολο».

«Σχετικά με τα μέτρα στήριξης, είπε πως «στην Ελλάδα είναι γνωστό τοις πάσι, ότι “έπεσαν” 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μιλάω εγώ για κόμματα, μιλούν για μέσα ενημέρωσης», ανέφερε η κ. Μπακογιάννη, σχετικά με τις αποκαλύψεις των ΗΠΑ για ρωσική χρηματοδότηση κομμάτων σε 24 χώρες.

Για την οικονομία

«Ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά ανησυχητική. Είμαστε σε μια χώρα που έχει συγκεκριμένη απειλή εξ ανατολών, σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο με την Ρωσία λόγω της στάσης της με την Ουκρανία, σε μια χώρα που δέχεται ασύμμετρες απειλές», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Προσέθεσε πως «Ο Πούτιν τον χειμώνα θα ρίξει όλα του τα όπλα και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο πολεμικό και σε ότι αφορά τις επιθέσεις κατά ευρωπαίων, γιατί η άνοιξη θα είναι πολύ δύσκολη για εκείνον».

«Γιατί εισπράξαμε παραπάνω; Γιατί μειώθηκε η φοροδιαφυγή, επειδή οι Έλληνες άρχισαν να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα, μετά την πανδημία κορονοϊού. Όταν τρέχει η οικονομία εισπράττεις περισσότερους φόους. Οι στόχοι είναι οι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλά και οι άνθρωποι των 1000 ευρώ. Αυτοί είναι οι στόχοι της Κυβέρνησης, οι νέοι άνθρωποι, το φοιτητικό επίδομα, οι αγρότες», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη

Σχετικά με τα καύσιμα θέρμανσης, υπογράμμισε πως «Κανένας δεν είπε “έχετε φυσικό αέριο; Αλλάξτε το σε πετρέλαιο”. Έχετε κλειστά τα καλοριφέρ; Συμβουλή: Εκεί που μπορείτε, κλείστε τα κλιματιστικά και γυρίστε στον παραδοσιακό λέβητα, στο παραδοσιακό καλοριφέρ, για την θέρμανση. Για το φυσικό αέριο, θα επιδοτηθούν όσοι έχουν συνδεθεί, δεν είπε κάποιος να μετατρέψουν πάλι τους λέβητες σε λέβητες πετρελαίου».

Καταλήγοντας ανέφερε πως «το ρεύμα είναι το μεγάλο θέμα και αν δεν είχαμε την ενεργειακή κρίση τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αυτό που δεσμεύθηκε η Κυβέρνηση έγινε, χάρη στην επιδότηση μπορούν και λειτουργούν οι επιχειρήσεις».





