Υγεία - Περιβάλλον

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επέστρεψε στην εργασία της και η δεύτερη νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη για τον θάνατο 49χρονου άντρα. Στη θέση του και ο διοικητής του Νοσοκομείου, παρά την παραίτηση του.

Ενώ το πόρισμα της ΕΔΕ, για τον θάνατο του Θόδωρου Νεμουτιάνου, παραδόθηκε στον υπουργό Υγείας προ ημερών, αλλά και στην Αστυνομία από τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, η νοσηλεύτρια της οποίας είχε διακοπεί η σύμβαση θεωρούμενη ως υπεύθυνη επιστρέφει στην δουλειά της στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας".

Ο 49χρονος Θεόδωρος είχε χάσει την ζωή του όταν μετάβει στο νοσοκομείο να ζητήσει βοήθεια παραπονούμενους για πόνους στην πλάτη και δεν τον δέχθηκαν , γιατί το νοσηλευτήριο δεν εφημέρευε. Αποτέλεσμα ήταν λίγες ώρες αργότερα να καταλήξει στο νοσοκομείο Ρίου, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες επί μια και πλέον ώρα των γιατρών να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τον άδικο θάνατο του 49χρονου ζαχαροπλάστη, παραιτήθηκε από την θέση του ο διοικητής Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ενώ η εκπαιδευόμενη νοσηλεύτρια έχασε τη δουλειά της, καθώς της καταγγέλθηκε η σύμβαση. Ενώ η δεύτερη νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε και μετά ένα μήνα επέστρεψε στην θέση της.

Τώρα σύμφωνα με ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης των εργαζομένων στο "Αγ, Ανδρέας" η νοσηλεύτρια επιστρέφει από σήμερα στη δουλειά της , δεδομένου ότι κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα. Ενώ να σημειωθεί πως και ο Διοικητής παραμένει στην θέση του γιατί δεν δημοσιεύθηκε ακόμη το ΦΕΚ με την αποδοχή της παραίτησης από τον υπουργό Υγείας.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Κάνουμε γνωστό σέ όλους ότι ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ από ΣΗΜΕΡΑ 15.9.22 στην ΔΟΥΛΕΙΑ της η ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, μετά την ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ όπου είχε προσφύγει.

Μιλάμε για την εκπαιδευόμενη Νοσηλεύτρια που εργαζόταν εκείνο το μοιραίο βράδυ στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας, αυτή που δεν είχε καμία ανάμειξη στο συμβάν, η οποία επιστρέφει από την ΠΕΜΠΤΗ 15.9.22 στην δουλειά της, μετά από μια δίμηνη ταλαιπωρία που την οδήγησε η βεβιασμένη και επιπόλαια απόφαση του Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου του Κου Δημόπουλου.

Η θετική έκβαση αυτών των ασφαλιστικών μέτρων, η πρόσφατη σχετική προσφυγή στό Πειθαρχικό της 6ης Υ.Πε, για την Συναδέλφισσα που χειρίστηκε το συμβάν, μια προσφυγή κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ΕΔΕ όπου εκτέθηκε η υπηρεσία μας και το πόρισμα της σχετικής ΕΔΕ, ΕΚΘΕΤΟΥΝ τούς ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ οι οποίοι μετά απ΄ όλα αυτα ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ και ΠΡΕΠΕΙ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να επαναφέρουν την νομιμότητα σε όλα τα επίπεδα, των αποφάσεων που είχαν πάρει με αφορμή το θλιβερό συμβάν των ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας Να ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ τούς μισθούς που στέρησαν στην Συναδέλφισσα που επανέρχεται και να ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ στίς θέσεις τους τις ΚΑΡΑΤΟΜΗΜΕΝΕΣ και ΜΕΤΑΚΙΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ - Λαϊκό προσκύνημα: ουρές και πολύωρη αναμονή (εικόνες)

Ψευτογιατρός: η ώρα του Εισαγγελέα για τον “Dr. Kontos”

R. Kelly: νέα καταδίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων