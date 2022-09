Τεχνολογία - Επιστήμη

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Ιταλίδα η πρώτη γυναίκα διοικητής

Πότε θα παρει το "κλειδί" του Διαστημικού Σταθμού, η 45χρονη Ιταλίδα Σαμάνθα Κριστοφορέτι.

Η 45χρονη Ιταλίδα Σαμάνθα Κριστοφορέτι θα γράψει διαστημική ιστορία, καθώς σύντομα πρόκειται να γίνει η πρώτη γυναίκα αστροναύτης από την Ευρώπη που θα αναλάβει το ρόλο διοικητή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ).

Θα είναι ο πέμπτος στην ιστορία αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) που θα διοικήσει τον ΔΣΣ, μετά τους Φρανκ Ντε Βίνε, Αλεξάντερ Γκερστ, Λούκα Παρμιτάνο και Τομά Πεσκέ. Η Κριστοφορέτι, που βρίσκεται στον ΔΣΣ από τον Απρίλιο, θα διαδεχτεί στη διοίκηση του Σταθμού τον Ρώσο Όλεγκ Αρτεμίεφ.

Η επίσημη ανάληψη των νέων καθηκόντων της - με το συμβολικό πέρασμα ενός κλειδιού από τον έως τώρα διοικητή - θα λάβει χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΔΣΣ μέσω της ESA TV.

Η επιλογή του εκάστοτε διοικητή του ΔΣΣ γίνεται μετά από κοινή απόφαση των διαστημικών υπηρεσιών NASA (ΗΠΑ), ESA (Ευρώπη), Roscosmos (Ρωσία), JAXA (Ιαπωνία) και CSA (Καναδάς).

