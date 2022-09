Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η “καυτή” Αφροδίτη, ο Άρης και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Ποια τρία ζώδια μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο και ποια τέσσερα ζώδια πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αστρολόγου της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Ο Ήλιος κάνει μια ωραία όψη με τον Ουρανό και καινούρια πρόσωπα μπορεί να κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή μας», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της σημερινής ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε πως «η Αφροδίτη κάνει όψη με τον Άρη, ο έρωτας ενδεχομένως να έχει πολύ φλόγα και από αυτό καμιά φορά μπορεί και να καούμε. Είναι και ο Ποσειδώνας, που μπορεί να φέρει και κάποιες εξαπατήσεις και πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω».

Η Λίτσα Πατέρα είπε πως τα ζώδια που μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο είναι Παρθένος, Αιγόκερως και Ταύρος, ενώ στον αντίποδα τέσσερα ζώδια «πρέπει να προσέξουν να μην καούν στην φωτιά του έρωτα: Δίδυμοι που είναι γεννημένοι γύρω στις 4 Ιουνίου, Παρθένοι που είναι γεννημένοι γύρω στις 4 Σεπτεμβρίου, Τοξότες που είναι γεννημένοι γύρω στις 6 Νοεμβρίου και Ιχθύες που είναι γεννημένοι γύρω στις 4 Μαρτίου».

«Το πάθος μπορεί να βγει και σε μια κόντρα σε μια γκρίνια», είπε η Λίτσα Πατέρα, σημειώνοντας πως «φροντίζουμε να κάνουμε μια αλλαγή, μιας και ο Ήλιος το επιτρέπει, αλλά στην αγάπη προσέχουμε να μην ξεφύγουμε».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

