Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: “Άσε την να βλέπει! Τρελό είναι, δεν το βλέπεις;”

Με την κατάθεση του μπατζανάκη και συνεργάτη του κατηγορούμενου ηθοποιού, συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη.

Με την κατάθεση του συζύγου της αδελφής της Ελπίδας Νίνου συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο μάρτυρας επισήμανε στην κατάθεση του ότι δεν πίστεψε τις καταγγελίες σε βάρος του κατηγορούμενου ηθοποιού και σκηνοθέτη Πέτρου Φιλιππίδη. «Δεν πίστεψα τίποτα από τις καταγγελίες. Τον πήρα τηλέφωνο να δω τι έγινε. Μου λέει ό,τι ακούς είναι ψέματα. Οι σχέσεις του με τις συναδέλφους του ήταν πολύ καλές, εκτός από την περίοδο των προβών. Με όσους έχω συνεργαστεί σκηνοθέτες συμβαίνει αυτό» ανέφερε ο μάρτυρας.

«Με τον κατηγορούμενο έχουμε παντρευτεί δυο αδελφές. Για τις καταγγελίες άκουσα από τα μέσα, δε γνώριζα τίποτα για τέτοια πράγματα. Ήρθα γιατί άκουσα την πρώτη καταγγέλλουσα να ισχυρίζεται ότι στο χώρο που δούλευα γίνονταν τέτοια πράγματα. Το 2005 που βγήκα στη σύνταξη μου πρότειναν να πάω στο Μουσούρη σαν συντηρητής. Είχαμε και μια προστριβή με τον Φιλιππίδη γιατί έκανα εργασίες κι εκείνος ήθελε ησυχία. Για να μη διαρραγούν οι οικογενειακές μας σχέσεις πρότεινα να πάω στο θέατρο Ήβη. Το 2007 αυτό έγινε» περιέγραψε ο μάρτυρας στο δικαστήριο.

Η επαφή με την πρώτη καταγγέλλουσα

Παράλληλα, αναφέρθηκε και την επαφή του με την πρώτη καταγγέλλουσα.

Πρόεδρος: Τι γνωρίζετε για την παρουσία της πρώτης καταγγέλλουσας στο θέατρο Ήβη;

Μάρτυρας: Είχα γνωρίσει στο Μουσούρη τη μητέρα της και κάναμε παρέα μαζί με τη γυναίκα μου. Είχα μάθει ότι έχει μια κόρη. Δεν την είχα δει ποτέ έως τότε. Το 2008 δούλευε στο Athens heart κι εκεί δούλευε ως σερβιτόρα μαζί της η κόρη της. Μου είπε η μητέρα της ότι θα περάσει σε δραματική σχολή.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και σε όσα έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2008 όταν φέρεται να έλαβε χώρα η καταγγελλόμενη πράξη βιασμού.

«Το Σεπτέμβρη είχα ανεβεί Αθήνα για πρόβα στις “Κουζίνες”. Εμφανίστηκε η πρώτη καταγγέλλουσα και μου λέει “θέλω να δω τον Πέτρο”. Της λέω να του το πω. Τον ρώτησα, είδα ότι αντέδρασε λίγο κάπως, και μου λέει καλά “βάλε τη στο βάθος να βλέπει να καθίσει ήσυχη”. Την έβαλα στην 13η σειρά και συνεχίστηκε η πρόβα. Μόλις τελείωσε η πρόβα η πρώτη καταγγέλουσα έφυγε μόνη της. Μετά από κάποιες μέρες ξαναήρθε. Της λέω “δε μπορείς να έρχεσαι έτσι, μου κάνει φασαρία”. Μου απάντησε “μα του έχω μιλήσει” και μπήκε μέσα» περιέγραψε ο μάρτυρας στην κατάθεση του.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι ρώτησε τον Πέτρο Φιλιππίδη γιατί την άφησε να δει την πρόβα, κίνηση που δεν συνηθίζει, κι εκείνος του απάντησε ότι πηγαίνει στη δραματική σχολή, προσθέτοντας πως ο κατηγορούμενος του είπε: «Ας την να βλέπει μωρέ, πάει στη δραματική σχολή. Τρελό είναι, δεν το βλέπεις;».

Εισαγγελέας: Σας είχε αναφέρει κανείς από τους παράγοντες ότι η πρώτη καταγγέλλουσα θα έπαιρνε κάποιο ρόλο;

Μάρτυρας: Όχι, όχι κανείς.

Εισαγγελέας: Βλέπετε έναν άνθρωπο δυο φορές και λέτε κάποια πράγματα για το χαρακτήρα της. Πως το λέτε;

Μάρτυρας: Από τον τρόπο που μιλούσε. Ήμουν τότε 65 χρόνων, θα μπορούσε να πει «σας παρακαλώ να δω τον Πέτρο». Εκείνη μου μίλησε με αυτό το νευρικό στυλ και μου λέει «άνοιξέ μου, θέλω να δω τον Πέτρο».

Εισαγγελέας: Ο κ. Μπιμπίλας την περιέγραψε ως σεμνό κι εργατικό παιδί. Εσείς προανακριτικά την περιγράψατε ως θρασύτατη και αγενή.

Μάρτυρας: Αφού έτσι ήταν τις φορές που την είδα.

