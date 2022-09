Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: Ο Μπιμπίλας, η Νίνου, οι πάστες και τα… λαχεία

Σε κλίμα έντασης και με αρκετές διακοπές της συνεδρίασης, συνεχίστηκε η κατάθεση του Προέδρου του ΣΕΗ. Το αίτημα της υπεράσπισης για κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση και οι αποκαλύψεις.

Της Λίας Κοντοπούλου

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε, στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, η εξέταση του Προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Το δικαστήριο χρειάστηκε να διακόψει δύο φορές την συνεδρίαση, ενώ απέρριψε το αίτημα να εξεταστούν κατ' αντιπαράσταση ο Σπύρος Μπιμπίλας και η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη, Ελπίδα Νίνου.

Σε ολιγόλεπτη διακοπή οδηγήθηκε η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, όταν ένα αίτημα της πλευράς του κατηγορούμενου προκάλεσε πανδαιμόνιο. Η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη ζήτησε να ανεβεί στο βήμα του μάρτυρα και να διαψεύσει τον Σπύρο Μπιμπίλα, αναφορικά με ένα μεταξύ τους τηλεφώνημα, στο οποίο αναφέρθηκε κατά την χθεσινή του κατάθεση.

Η μία κουβέντα έφερε την άλλη με την πρόεδρο να ζητεί από όλους να αποχωρήσουν έως ότου ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος (συνήγορος Πέτρου Φιλιππίδη): Ζητώ να έρθει εδώ η κ. Νίνου να πει εάν ποτέ είπε στον μάρτυρα ότι ο Φιλιππίδης είχε σχέση με φίλη του γιου του! Είναι ψέματα.

Πρόεδρος: Δεν ενδιαφέρει το δικαστήριο, μόνο για τις καταγγελλόμενες πράξεις ενδιαφέρεται.

Σπύρος Μπιμπίλας: Ελπίδα, έλα εδώ να μου πεις τι μου είπες!

Ελπίδα Νίνου: Κα πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω;

Πρόεδρος: Όχι!

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Και για μας λέγονται ψέματα, δεν διακόπτουμε να μιλήσουμε.

Πρόεδρος: Διακόπτουμε για λίγο.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Σας διαψεύδει η σύζυγος.

Σπύρος Μπιμπίλας: Κι εγώ τη διαψεύδω. Ντροπή σου Ελπίδα, που λες τέτοια ψέματα.

Ελπίδα Νίνου: Ντροπή σου εσένα.

Με την αποχώρηση των δικαστών κάποιοι από τους φίλους του κατηγορούμενου επιτέθηκαν λεκτικά στον κ. Μπιμπίλα αποκαλώντας τον «φίδι κολοβό» προς τους οποίος ο μάρτυρας απάντησε: « Ντροπή! Τι να κάνουμε να πούμε ψέματα;».





Συνάντηση με… πάστες και λαχεία

Η ένταση συνεχίστηκε και το δικαστήριο οδηγήθηκε σε νέα διακοπή, όταν ο Σπύρος Μπιμπίλας αποκάλυψε πως τον περασμένο Οκτώβριο η δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Κική Πακιρτζίδου, του είχε κάνει το τραπέζι και του είχε αγοράσει ακόμη και…λαχεία, τα οποία τα έβγαλε από την τσέπη του και τα πέταξε προς το μέρος της.

Σπύρος Μπιμπίλας: Θέλετε να δείτε την αξιοπιστία μου; Με κάλεσε στη Θεσσαλονίκη και μου έκανε το τραπέζι. Γιατί με καλέσατε;

Κική Πακιρτζίδου (συνήγορος Πέτρου Φιλιππίδη): Για να σας επισημάνω ότι παραβιάζετε το τεκμήριο αθωότητας του Πέτρου Φιλιππίδη με τα όσα δηλώνετε και ότι αυτό δεν είναι σωστό.

Σπύρος Μπιμπίλας: Και γιατί παραγγέλνατε τόσα φαγητά; Τόσα τυριά, τόσα γλυκά; Και σας έλεγα «δεν θέλω, δεν θέλω» και εσείς παραγγέλνατε πάστες; Στο τέλος μου πήρατε και λαχεία. Πάρτε τα πίσω. Δεν τα θέλω!

Κική Πακιρτζίδου: Σας ζήτησα κάτι επιλήψιμο για τον Πέτρο Φιλιππίδη;

Σπύρος Μπιμπίλας: Όχι, επιμένατε να μιλήσω με την Ελπίδα Νίνου.

Πάντως, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της πλευράς Φιλιππίδη να εξεταστούν κατ' αντιπαράσταση ο Σπύρος Μπιμπίλας με την σύζυγο του ηθοποιού.

