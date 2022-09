Life

ANT1+: Η Dat Lilly στο “SUPER INFLUENCER” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο, στην streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ έχει ως πρωταγωνίστρια την Dat Lilly.

Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο του premium ντοκιμαντέρ reality, SUPER INFLUENCER, ήρθε στο ANT1+ από τις 16 Σεπτεμβρίου και ακολουθεί την ανατρεπτική ζωή της επιτυχημένης influencer Dat Lilly, η οποία έχει αποκτήσει φανατικό κοινό, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο πιστούς followers σε TikTok, Instagram & YouTube.

Τα social media σε συνδυασμό με την αυθεντικότητά της, της άλλαξαν τη ζωή. Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν πριν από 6 χρόνια, όταν είδε για πρώτη φορά τη διεθνούς φήμης YouTuber Lilly Singh, εμπνεύστηκε και αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της περιεχόμενο. Έτσι, κατάφερε να εξελιχθεί σε μια persona με ξεχωριστό χιούμορ, που δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί και που τα videos της στο YouTube βρίσκονται συχνά πολύ υψηλά στις τάσεις με τα πιο δημοφιλή στη χώρα. Ακόμη, οι εμφανίσεις της στα events προκαλούν φρενίτιδα, αφού το κοινό ακολουθεί κάθε της βήμα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι έχει κερδίσει και το βραβείο “Viral Hero” στα MAD VMA 2022.

Παράλληλα, η Dat Lilly αναφέρεται στο ρόλο της ως παρουσιάστρια, αλλά και στην αγάπη που έχει για τη μουσική, καθώς της χαρίζει ξεχωριστές εμπειρίες, με πιο πρόσφατη την εμφάνισή της ως DJ στο Waterboom Festival 2022.

Στο επεισόδιο, μοιράζεται διάφορες στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και προσωπικά βιώματα από τα παιδικά της χρόνια και τη ζωή της σε ίδρυμα. Συστήνει τον άνθρωπο που μπήκε στη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον Dee, αποκαλύπτοντας ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες στη σεξουαλικότητα. Η καλή της φίλη, Natasha Kay, μιλάει για τη φάση που περνάει τώρα η Dat Lilly και τη σχέση της με την LGTBQ κοινότητα.

Το κοινό την παρακολουθεί βήμα-βήμα στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου για ένα Instagram giveaway, σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κατσαφάδου, ενώ αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες για τον σχεδιαστή που επιμελήθηκε το outfit της στα MAD VMA 2022. Τέλος, βλέπουμε αποκλειστικά backstage πλάνα από το business meeting της με τον Βαγγέλη Νάκη για το Waterboom Festival 2023 και από το video με τον Fipsterr για το κανάλι του, όπου απαντούν σε τολμηρές ερωτήσεις.

Η SUPER INFLUENCER Dat Lilly, αποκαλύπτεται χωρίς «φίλτρα», μιλώντας ανοιχτά για άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.







Ειδήσεις σήμερα:

ΑΠΘ: επεισόδια με χημικά την νύχτα (εικόνες)

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί την Δευτέρα

ΗΠΑ - Κύπρος: πλήρης άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων