Nicki Minaj: Απαντά με μηνύσεις σε χρήστη του twitter

Χρήστης του Twitter με το όνομα «Nosey Heaux» μηνύθικε για συκοφαντική δυσφήμιση για ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter και στο οποίο κατηγορούσε την Nicki Minaj για υπερβολική χρήση κοκαΐνης.

Σε μια καταγγελία που κατατέθηκε την Τετάρτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, οι δικηγόροι της Minaj ισχυρίστηκαν ότι μια γυναίκα ονόματι Marley Green βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό @noseyheauxlive που είχε «δυσφημήσει εξωφρενικά» την ράπερ με ένα βίντεο αυτή την εβδομάδα στο οποίο ισχυριζόταν ότι «έβαζε όλη την κοκαΐνη στη μύτη της».

Οι δικηγόροι της Minaj είπαν ότι η Green ήταν απλώς μια άσχετη γυναίκα στο περιβάλλον της ράπερ, που διέδιδε «ψέματα» για αυτή, και τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέτρεψαν να εξαπλωθούν οι "ψευδεί" ισχυρισμοί της καθώς έγιναν repost και άρεσαν σε χιλιάδες άλλους χρήστες της πλατφόρμας.

«Σε μια διαφορετική εποχή, το ψέμα της Green δεν θα είχε νόημα», έγραψαν οι δικηγόροι της Minaj.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο λογαριασμός Nosy Heaux στο Twitter δημοσίευσε το βίντεο τη Δευτέρα (12 Σεπτεμβρίου) και σε αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έβαλε όλη αυτή την κοκαΐνη στη μύτη της. Όλοι ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Άκου, δεν μπορώ καν να πω ότι "πιθανό" να συμβαίνει κάτι τέτοιο γιατί ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Δεν λέω «πιθανό» για κάτι τέτοιο».

