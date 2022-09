Κοινωνία

Ψευτογιατρός: Ο εισαγγελέας ζητά την ενοχή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια εισαγγελική αγόρευση στη δίκη του «ψευτογιατρού», που διήρκεσε 8 ώρες!. Τι προτείνει για τον "Dr Kontos".





Να κηρυχθεί ένοχος ο ψευτογιατρός, ο 50χρονος κατηγορούμενος που παρίστανε τον διακεκριμένο ογκολόγο και πωλούσε βότανα και άλλες «θεραπείες» δικής του εμπνεύσεως έναντι αμοιβής σε καρκινοπαθείς, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, Νικόλαος Πασχάλης.

Στην πολυσέλιδη αγόρευσή του, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «πρόκληση για όλους» την πολύκροτη υπόθεση του «ψευτογιατρού», και άρχισε να αναλύει μία προς μία όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο 50χρονος, που συστηνόταν ως Dr Kontos, και οι 16 συγκατηγορούμενοί του.

Μέχρι στιγμής έχει προτείνει την ενοχή για έξι περιπτώσεις θανάτων ασθενών, για τους οποίους έχει ζητήσει την καταδίκη του «ψευτογιατρού» για ανθρωποκτονία με δόλο με έμμεση αυτουργία.

Μεταξύ αυτών των ανθρωποκτονιών είναι οι τραγικές περιπτώσεις με θύματα δύο ανήλικους, τον 16χρονο Θεοδόση και τη 14χρονη Δέσποινα.

Ο εισαγγελικός λειτουργός είναι «καταπέλτης» για τη δράση και την προσωπικότητα του «ψευτογιατρού». Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τους ασθενείς και τους συγγενείς του ως όργανα. Τους έδινε την ελπίδα και εκείνοι έσπευδαν να την αδράξουν. Τα θύματα τόνισαν ότι εκείνος ήταν ιδιαίτερα χειριστικός. Όπως μας είπε ο πατέρας του Θεοδόση, το στήσιμό του ήταν τέτοιο που δεν έδινε το περιθώριο να αμφισβητήσεις τον ρόλο του. Τους έλεγε ακριβώς αυτά που ήθελαν να ακούσουν».

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Υποκλοπές: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση Κοντολέοντα

Ο Ρότζερ Φέντερερ αποσύρεται από το τένις

Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι λεπτομέρειες της κηδείας της