Χαϊδάρι: Συλληφθείς ήταν “εκτελεστής συμβολαίου” θανάτου στην Αγία Βαρβάρα

Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία που έγινε στην Αγία Βαρβάρα τα τέλη Ιουλίου.

Εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 39χρονου, που έγινε στις 31-7-2022 στην Αγία Βαρβάρα και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού, που έγινε στις 15-7-2022 στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, ως δράστης των παραπάνω πράξεων ταυτοποιήθηκε ένας 37χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής, ενώ ως ηθικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας του 39χρονου, ταυτοποιήθηκε ένα άτομο που είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Όσον αφορά την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 39χρονου, που έγινε το μεσημέρι της 31-7-2022 στην Αγία Βαρβάρα, ο 37χρονος εισήλθε σε διαμέρισμα που βρισκόταν το θύμα και τον πυροβόλησε. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει με τον 39χρονο να τον καταδιώκει, συνεχίζοντας να πυροβολεί εναντίον του.

Αναφορικά με την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 36χρονου, που διαπράχθηκε στις 15-7-2022 στην περιοχή του Αγίου Παύλου στην Αθήνα, ο 37χρονος προσέγγισε πεζός τον 36χρονο, αλβανικής καταγωγής, που βρισκόταν έξω από καφετέρια και πυροβόλησε εναντίον του. Ο 36χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο αρχικά πεζός και στη συνέχεια με μοτοσυκλέτα, με τον 37χρονο δράστη να τον πυροβολεί, τραυματίζοντάς τον.

Ο 37χρονος Αλβανός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες (14/9)) στο Χαϊδάρι, μαζί με ένα 23χρονο ομοεθνή του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σε τυχαίο έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, βρέθηκε αρχικά μαχαίρι μήκους 18,5 εκατοστών. Στην συνέχεια βρέθηκαν κρυμμένα κάτω από τις ταπετσαρίες του πορτ-παγκάζ δύο πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ και σε κρύπτη στο ταμπλό δύο γεμιστήρες και σακούλα με 94 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62-mm.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι που διέμενε ο 37χρονος αλλοδαπός, βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα 8 φυσιγγίων.

Οι δύο συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών καθώς έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για ληστείες, κλοπές, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και λοιπά αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

