Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Μαρτυρία - σοκ της 15χρονης που ξυλοκόπησε ο πατέρας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το κορίτσι για το δράμα που βίωνε, τα αδέλφια της και την στάση της μητέρας του.

Το δράμα που βίωνε όλα αυτά τα χρόνια περιγράφει η 15χρονη κοπέλα που φέρεται να ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας για πολλά χρόνια. Η κοπέλα μαζί με τα αδέρφια της αλλά και τη μητέρα τους φέρεται να ήταν δέκτες ενδοοικογενειακής βίας από τον πατέρα της οικογένειας. Το τέλος μπήκε, καθώς μετά από ένα ακραίο περιστατικό βίας, οι γείτονες της οικογένειας κάλεσαν τις αρχές και ο πατέρας συνελήφθη. Η 15χρονη κοπέλα μίλησε στον Alpha και περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το χθεσινό συμβάν στο σπίτι της και το δράμα που ζούσε τόσα χρόνια.

Συγκεκριμένα η κοπέλα ανέφερε ότι «Σχόλασα νωρίς. Ο πατέρας μου μου έχει πει να έρχομαι κατευθείαν όταν σχολάω. Κι εγώ άργησα γιατί καθόμουν εκεί πέρα. Έχει συμβεί πολλές φορές να αργώ και αυτή είναι αιτία για να με χτυπήσει. Έχει τύχει πολλές να με χτυπήσει, χτυπάει και τα αδέρφια μου. Εμένα προσωπικά από πέντε χρονών. Αποφάσισα να μιλήσω. Βρήκα το θάρρος να μιλήσω.

Γύρισα σπίτι κατά τις 16:00. Ήμουν στην κουζίνα και άρχισε να με βρίζει. Πανικοβλήθηκα, αγχώθηκα και άρχισα να τρέχω για να μη με χτυπήσει. Ο μόνος τρόπος διαφυγής για μένα είναι το μπαλκόνι, γιατί όταν βγαίνω στο μπαλκόνι καμιά φορά σταματάει. Αλλά δεν σταμάτησε. Πήρα μια καρέκλα και την έβαλα πάνω μου για να μην με χτυπήσει. Ο γείτονας τα έβλεπε όλα αυτά και του έλεγε να σταματήσει. Με χτυπούσε στο χέρι με ένα μαύρο σκληρό λάστιχο, σαν γκλοπ. Με χτύπησε στο χέρι. πήγε να με χτυπήσει στο κεφάλι αλλά δεν πρόλαβε. Στο σπίτι εκείνη την ώρα ήταν η μητέρα μου και τα αδέρφια μου. Η μητέρα μου δεν έκανε τίποτα. Και με την μητέρα μου και με τον αδερφό μου και με την μικρή συμβαίνει το ίδιο. Οι λόγοι είναι πολύ μικροί που μας χτυπάει. Έχει νευρά και ξεσπάει στα παιδιά του. Για παράδειγμα επειδή παίζει και φωνάζει λίγο ή επειδή δεν τρώει το φαΐ του ή αν κατουρήσει πάνω του. Καμιά φορά η μητέρα μου του λέει σταμάτα. Αλλά μας λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε έτι. Το βρίσκει φυσιολογικό».

Η κοπέλα κατέληξε λέγοντας ότι «Αποφάσισα μετά από τόσα χρόνια να μιλήσω το έκανα για τα αδέρφια μου αλλά και για μένα για να μην περάσουν τα ίδια. Οι γείτονες πολλές φορές είχαν πάει στην αστυνομία. Εγώ ήθελα να κατέβω να μιλήσω αλλά οι γονείς μου με απειλούσαν ότι αν το κάνω θα έχω δυσάρεστες συνέπειες και δεν βρήκα το θάρρος.

Τα αδέρφια δεν είναι και στα καλύτερα τους. Ζητάω τα αδέρφια μου να γίνουν ευτυχισμένα να μην φοβόμαστε να κάνουμε καινούργια πράγματα».





Στο εισαγγελέα ο πατέρας

Υπενθυμίζεται ότι το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε την Πέμπτη ο 52χρονος πατέρας, που βιαιοπράγησε στη 15χρονη κόρη του. O 52χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος της συζύγου του και των τριών παιδιών του και για σωματικές βλάβες σε δυο ακόμα άτομα και αντίσταση κατά της αρχής.

Ο 52χρονος στη συνέχεια οδηγήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου σε δίκη η οποία ωστόσο πήρε αναβολή για σήμερα Παρασκευή, στις 12.00. Μέχρι τότε ο 52χρονος – ο οποίος προς το παρόν δεν έχει δικηγόρο – κρατείται, όπως αποφάσισε το Δικαστήριο.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ζέστη και τοπικές βροχές την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 171 σημεία

Χανιά: νεκρός κρατούμενος στις Φυλακές Αγυιάς