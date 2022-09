Αθλητικά

Κατάταξη UEFA – Ελλάδα: Συνεχίζεται η κατρακύλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός που είναι και ο μοναδικός εκπρόσωπος μας στην Ευρώπη, ηττήθηκε και χθες με συνέπεια να υποχωρούμε συνεχώς στη σχετική κατάταξη.

Η 2η αγωνιστική των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων, ολοκληρώθηκε και ο απολογισμός για την Ελλάδα, είναι τουλάχιστον απογοητευτικός.

Η ήττα του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 3-0 από την Φράϊμπουργκ, σε συνδυασμό με τις νίκες που σημείωσαν οι ομάδες από την Τουρκία και την Δανία, είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούμε στην 20η θέση της σχετικής κατάταξης, που διατηρεί η UEFA.

Η βαθμολογία από τις θέσεις 12-22 έχει ως εξής (σ.σ. σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όσες άρχισαν):

12η Νορβηγία 27.750 (2/4)

13η Τσεχία 27.550 (3/4)

14η Ελβετία 27.425 (2/4)

15η Ουκρανία 26.700 (3/5)

16η Ρωσία 26.125 -

17η Δανία 25.225 (3/5)

18η Κροατία 25.150 (1/4)

19η Τουρκία 25.150 (4/5)

20ή ΕΛΛΑΔΑ 24.725 (1/4)

21η Ισραήλ 23.250 (2/4)

22η Κύπρος 22.675 (3/5)

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: καρτέρι θανάτου σε 52χρονο

Ενδοοικογενειακή βία: Μαρτυρία - σοκ της 15χρονης που ξυλοκόπησε ο πατέρας της

Βιασμός ανήλικης: Έρανος για αποζημίωση σε συγγενείς του βιαστή που σκότωσε η 15χρονη