ΑΔΕΔΥ: 24ώρη πανελλαδική απεργία

Η απεργιακή κινητοποίηση θα γίνει μαζί με αυτή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με κυρίαρχο αίτημα, «Αυξήσεις ΤΩΡΑ στους μισθούς μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ αναφέρονται τα εξής: H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα συναποφάσισε την πραγματοποίηση της 24ωρης Γενικής Απεργίας στις 9 Νοεμβρίου 2022.

