Κοινωνία

Καταγγελία για βιασμό: Ελεύθερος με όρους ο σύντροφος της 18χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 21 ετών κατηγορούμενος αρνήθηκε την εις βάρος του καταγγελία, ισχυριζόμενος ότι όλα έγιναν συναινετικά.

Με τους όρους της απαγόρευσης επικοινωνίας και προσέγγισης της 18χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία τον κατήγγειλε για βιασμό, αφέθηκε ελεύθερος νεαρός άνδρας, μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ο 21 ετών κατηγορούμενος, με νοτιοαφρικανική καταγωγή, αρνήθηκε την εις βάρος του καταγγελία, ισχυριζόμενος ότι όλα έγιναν συναινετικά.

Η σχέση τους υπήρξε τεταμένη και η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε ύστερα από καβγά, στο σπίτι της κοπέλας, στο Ωραιόκαστρο.

Εκτός από την κατηγορία του βιασμού, διώκεται για εξύβριση, ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: καρτέρι θανάτου σε 52χρονο

Σε δίκη ο 73χρονος που βίασε την ανάπηρη κόρη του

Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων με μέλη από 11 ετών!