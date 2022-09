Κοινωνία

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Δευτέρα και όχι την Κυριακή, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, θα παραμείνουν κλειστοί οι τρεις σταθμοί. Δρομολογούνται λεωφορεία για εξυπηρέτση των επιβατών.

Κλειστοί θα παραμείνουν την ερχόμενη Δευτέρα 19/09/2022 και όχι την Κυριακή 18/09/2022, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, οι σταθμοί «ΝΙΚΑΙΑ», «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» και «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» και η Γραμμή 3 θα λειτουργεί στο τμήμα «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ» σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό τίθενται σε ισχύ, λόγω της διενέργειας δυναμικών δοκιμών από τον επίσταθμο Αγ. Μαρίνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας της επέκτασης της Γραμμής προς Πειραιά.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται στο τμήμα Αγ. Μαρίνα - Νίκαια από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή «Χ50 Αγ. Μαρίνα - Νίκαια», στη δημιουργία της οποίας προχωρά ο ΟΑΣΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές και χαλάζι το Σάββατο

ΑΠΘ: επεισόδια με χημικά την νύχτα (εικόνες)

Moody's: σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας