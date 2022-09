Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα τέσσερα παιδιά της γύρω από το φέρετρό της (εικόνες)

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ και τα τρία του αδέλφια πήραν τη θέση των φρουρών γύρω από το φέρετρο της μητέρας και Βασίλισσάς τους.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και τα τρία άλλα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ πήραν για δεκαπέντε λεπτά θέσεις γύρω από το φέρετρο που εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Λονδίνο, περιστοιχισμένοι από το πλήθος που έμεινε επί πολλές ώρες στην ουρά για να αποτίσει φόρο τιμής στην βασίλισσα.

Φορώντας στρατιωτικές στολές και με το κεφάλι κατεβασμένο ο Κάρολος, η Άννα, ο Αντριου και ο Εντουαρντ παρέμειναν γύρω από το φέρετρο, που είναι τοποθετημένο στην παλαιότερη αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου.

