Αθλητικά

Eurobasket: Γαλλία - Ισπανία στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε έναν αγώνα για γερά νεύρα, οι Ισπανοί κατάφεραν να επικρατήσουν της Γερμανίας και πάνε στον τελικό, όπου τους περιμένει η Γαλλία.

Πετυχαίνοντας μία μεγάλη νίκη απέναντι στη Γερμανία, η Ισπανία κατάφερε να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket.

Η Ισπανία δείχνοντας "μεγαλείο ψυχής" κέρδισε με 96-91 και πέρασε στον τελικό, όπου την περιμένει η Γαλλία.

H«εφτάψυχη» Ισπανία, θα διεκδικήσει στον τελικό του Βερολίνου,tο τέταρτο της χρυσό μετάλλιο στα τελευταία έξι Ευρωμπάσκετ (2009, 2011, 2015).

Οι Ίβηρες επιβεβαίωσαν και στην εφετινή διοργάνωση το μπασκετικό DNA τους, παρά τις απουσίες των ηχηρών ονομάτων, έκαμψαν στον ημιτελικό την αντίσταση της «οικοδέσποινας» Γερμανίας με 96-91 και προκρίθηκαν στον τελικό της Κυριακής (18/9), όπου θα αντιμετωπίσουν τη Γαλλία, στη δεύτερη μεταξύ τους «μάχη-τίτλου» στην Ιστορία των Ευρωμπάσκετ (η πρώτη ήταν το 2011 και είχε αναδείξει νικήτρια την Ισπανία).

Στον αντίποδα τα «πάντσερ» θα διεκδικήσουν στον «μικρό τελικό» απέναντι στην Πολωνία (18/9) το πρώτο τους μετάλλιο, μετά το ασημένιο του 2005.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 51-46, 71-65, 91-96

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα τέσσερα παιδιά της γύρω από το φέρετρό της (εικόνες)

Δολοφονία στην Καβάλα: Πατέρας δύο παιδιών το θύμα

Θεοδωρικάκος: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο του και απειλές