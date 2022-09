Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Χειροπέδες στο “μακρυχέρη” του αεροδρομίου (βίντεο)

Ο 28χρονος συνελήφθη επ' αυτωφώρω να ξαφρίζει επιβάτη. Πώς δρούσε.



Συνελήφθη, στα πλαίσια του αυτοφώρου βραδινές ώρες της 15-9-2022 στο Αεροδρόμιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, 28χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται ύποπτα εντός του χώρου το αεροδρομίου. Στη συνέχεια στάθηκε κοντά σε έναν επιβάτη και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι εκείνος ήταν απασχολημένος, κατάφερε να του αφαιρέσει την τσάντα. Τότε οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Από την προανακριτική έρευνα, ο κατηγορούμενος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης σε άλλες -4- περιπτώσεις κλοπών.

Επιπρόσθετα, ο 28χρονος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, κλοπές και λοιπά αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

