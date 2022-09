Κόσμος

Κηδεία Ελισάβετ: Κάρολος και Γουίλιαμ στην ουρά για προσκύνημα (εικόνες)

Αιφνιδιαστικά βρέθηκαν στην ουρά ο Βασιλιάς Κάρολος Γ και ο γιος του Πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Ο βασιλιάς Κάρολος III και ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ έκαναν σήμερα αιφνιδιαστική εμφάνιση στην ουρά που σχημάτιζαν επί ώρες στο Λονδίνο οι πολίτες για να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο βρετανός βασιλιάς και ο διάδοχος του θρόνου αντάλλαξαν χειραψία με κάποιους από τους πολίτες που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά.

Η βρετανική κυβέρνηση έκανε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μη συρρέουν στο Λονδίνο για να σταθούν στην ουρά και να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ καθώς η τεράστια ζήτηση σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τις 24 ώρες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη προσκυνήσει έχοντας περιμένει επί ώρες μέσα στο κρύο για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα.

Το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ιδιαίτερα δημοφιλούς έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη Βρετανία.

Τη Δευτέρα το πρωί το φέρετρο της Ελισάβετ Β’ θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Ουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της στις 11:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την πρώτη κρατική κηδεία που πραγματοποιείται στη Βρετανία μετά από αυτή του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

Η Ελισάβετ Β’ θα ταφεί τη Δευτέρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, δίπλα στον πατέρα της βασιλιά Γεώργιο Στ’ και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο.

