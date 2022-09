Αθλητικά

Eurobasket: Χάλκινη η Γερμανία στον “μικρό τελικό”

Το πρώτο μετάλλιό της σε Ευρωμπάσκετ πήρε η Γερμανία, επικρατώντας της Πολωνίας στον μικρό τελικό.

Η Γερμανία μετρούσε ήδη ένα χρυσό μετάλλιο (1993) και ένα ασημένιο (2005) σε Ευρωμπάσκετ και τελικά έβαλε στη συλλογή της και το μετάλλιο της... απόχρωσης που της έλειπε... δηλαδή το χάλκινο! Μέσα στο Βερολίνο και στη "Mercedes-Benz Arena", η εθνική ομάδα που απέκλεισε την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους «8», αποδείχτηκε ανώτερη της εθνικής που απέκλεισε τη Σλοβενία και τον Λούκα Ντόντσιτς, Πολωνία. Επικρατώντας με 82-69 στον «μικρό» τελικό, η Γερμανία ανέβηκε στο βάθρο στο δικό της Ευρωμπάσκετ, το 41ο, το οποίο ολοκληρώνεται αργότερα απόψε (18/9) με τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία και την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης. Στο ματς των... απογοητευμένων, όσο κι αν η Πολωνία ήθελε να προσθέσει το 4ο χάλκινο μετάλλιο (1939, 1965, 1967) στη συλλογή της, 55 χρόνια μετά το τελευταίο, δεν τα κατάφερε.

Μπροστά στο γερμανικό κοινό και τον πρεσβευτή του Ευρωμπάσκετ 2022, Ντιρκ Νοβίτσκι, ο πόιντ γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς Ντένις Σρέντερ ανέλαβε να... βγάλει τα «πάντσερ» από τη δύσκολη θέση, όταν οι Πολωνοί ισοφάρισαν σε 59-59 στην 4η περίοδο. Με δικό του σερί 8-0, η Γερμανία ξέφυγε με +10 (76-66), 2:22΄΄ πριν τη λήξη, για να «γράψει» 26 πόντους το κοντέρ του με 4/7 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση για τους «χάλκινους» Γερμανούς πραγματοποίησε και ο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο Γιόχαν Φόιγκτμαν, ο οποίος αναδείχτηκε και MVP του «μικρού» τελικού, με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Μικάλ Σοκολόφσκι με 18 πόντους αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της Πολωνίας, 12 με 4/4 τρίποντα πρόσθεσε ο Γιακούμπ Γκάρμπατς και 10 ο Έι Τζει Σλότερ με 2/7 τρίποντα. Σλότερ και Πονίτσκα (9π.) έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους με αποτέλεσμα να μείνει εκτός βάθρου και στην 4η θέση η ομάδα που έκανε τους πάντες να... παραμιλούν όταν απέκλεισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2017 Σλοβενία.

Η Γερμανία προηγήθηκε με 6-2 με τρίποντα των Φόιγκτμαν και Ομπστ, αλλά οι Πολωνοί ισοφάρισαν σε 6-6 και κατάφεραν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην 1η περίοδο. Τα «πάντσερ» βρήκαν λύσεις από τους ΝΒΑερ Σρέντερ, Βάγκνερ και Τάις, ενώ Μπαλτσερόφσκι και Ζισκόφσκι απαντούσαν για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Γερμανούς στο +5 (19-14) και 8 ασίστ έναντι 3ων της Πολωνίας, με τον σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο Γιόχαν Φόιγκτμαν να έχει μοιράσει τις 3 και να έχει «μαζέψει» και τέσσερα ριμπάουντ. Τα 0/5 τρίποντα των Πολωνών, αλλά και τα 5 λάθη ήταν τομείς για τους οποίους είχε κάθε λόγο ν' ανησυχεί από... νωρίς στο ματς ο Ομοσπονδιακός της Πολωνίας.

Με τις δύο ομάδες να σημειώνουν από 2 πόντους μόνο στα πρώτα τέσσερα λεπτά ξεκίνησε η 2η περίοδος του «μικρού» τελικού (21-16). Ο Σοκολόφσκι και ο Τσελ μείωσαν στον πόντο 21-20, αλλά τότε ήταν που ο Ντένις Σρέντερ αποφάσισε να «μιλήσει». Με ασίστ, κερδισμένα φάουλ και σκορ, ο πόιντ γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς έδωσε το έναυσμα στους συμπαίκτες του για νίκη. Ακολούθησαν τρία διαδοχικά τρίποντα, από Ομπστ, Τάις και Σρέντερ (34-20), ενώ ο Σρέντερ (12 πόντους στο α΄ μέρος) διαμόρφωσε και το 36-21 (+15 για τους Γερμανούς). Το κάρφωμα του Μικάλ Σοκολόφσκι (11π. μέχρι το ημίχρονο) επέτρεψε στην Πολωνία να μειώσει σε 36-23, αλλά το επιμέρους σκορ 17-9 της Γερμανίας στο 2ο δεκάλεπτο αποκάλυπτε τη δυσχέρια των Πολωνών στο σκοράρισμα. Συγκεκριμένα, η Πολωνία πήγε στα αποδυτήρια έχοντας 0/10 τρίποντα, αλλά και 7 ασίστ-9 λάθη, την ώρα που η Γερμανία είχε 6/19 έξω από τα 6.75 και 13 ασίστ-5 λάθη. Κυρίως, όμως οι Ματέους Πονίτκα και Έι Τζέι Σλότερ δεν είχαν καταφέρει να βοηθήσουν τους Πολωνούς.

Στην 3η περίοδο, όμως η Πολωνία βρήκε στόχο... από τη γραμμή του τριπόντου. Με 6/13 σε αυτό το διάστημα και πίεση στην άμυνα, η ομάδα του Μίλιτσιτς κατάφερε να «ροκανίσει» σταδιακά τη διαφορά. Σοκολόφσκι, Γκάρμπατς και Σλότερ ήταν οι «μπόμπερ» των Πολωνών που πέτυχαν περισσότερους πόντους εν συγκρίσει με το α΄ μέρος (26 στο 3ο δεκάλεπτο, 23 σε 1ο και 2ο δεκάλεπτο). Οι Γερμανοί ήταν νευρικοί και άστοχοι και το +5 (54-49) στο 30ο λεπτό δεν τους επέτρεπε να χαλαρώσουν.

Λιγότερο από τρία λεπτά στην 4η περίοδο χρειάστηκαν οι Πολωνοί για να ισοφαρίσουν (59-59). Ο Σλότερ πάσαρε και ο Γιακούμπ Γκάρματς ευστοχούσε σε τρίποντα, μετρώντας 4/4 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο «μικρός» τελικός πήρε... φωτιά και τα επόμενα λεπτά εξελίχτηκαν σε... διαγωνισμο τριπόντων. Τίμαν και Φόιγκτμαν έβλεπαν το καλάθι σαν... βαρέλι από τη Γερμανία, με τον Τσελ ν' απαντά για τους Πολωνούς (68-64). Ο Μίλιτσιτς επανέφερε στη θέση του Τσελ τον πρώτο σκόρερ της Πολωνίας έως τότε Μικάλ Σοκολόφσκι (18 πόντους). Όμως, ο... κορυφαίος πόιντ γκαρντ αυτού του Ευρωμπάσκετ, ο Ντένις Σρέντερ, το πήρε... επάνω του! Με 2/2 βολές και δύο διαδοχικά τρίποντα (σερί 8-0) από τον Σρέντερ, η Γερμανία ξέφυγε με +10 (76-66), 2:22΄΄ πριν την ολοκλήρωση του «μικρού» τελικού του Ευρωμπάσκετ. Ο Πονίτκα ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο σε όλο το ματς (μόλις 9 πόντους) μειώνοντας 76-69. Ο Γιόχαν Τίμαν με λέι απ είπε οριστικά «όχι» στην Πολωνία (78-69), για να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή και ο προπονητής της Πολωνίας για διαμαρτυρία σε φάουλ στον Πονίτκα πάνω στον Τίμαν (όλα είχαν πάντως κριθεί). Οι Σρέντερ και Τίμαν ήταν εύστοχοι σε μία βολή έκαστος (80-69) και απέμεναν 37΄΄... που ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 36-23, 54-49, 82-69

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Ροσό (Γαλλία), Μπακί (Τουρκία)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γκόρντι Χέρμπερτ): Γκιφεϊ 2, Λο 5 (1), Τίμαν 6 (1), Ομπστ 9 (2), Σρέντερ 26 (4), Βόλφαρτ-Μπότερμαν, Χόλατς, Ζενγκφέλντερ, Φόιγκτμαν 14 (4), Βάγκνερ 8 (1), Βάιλερ-Μπαμπ 3 (1), Τάις 9 (1)

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μπαλτσερόφσκι 4, Γκάρμπατς 12 (4), Κολέντα, Πονίτκα 9 (1), Ζισκόφσκι 4, Τσελ 3 (1), Ντζιέβα 8, Μίκαλακ 1, Σλότερ 10 (2), Σοκολόφσκι 18 (2)

