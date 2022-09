Κοινωνία

Ορεστιάδα - Ασέλγεια ανηλίκων: Σύλληψη πατέρα μετά από καταγγελίες

Σοκ προκαλεί μία νέα υπόθεση ασέλγειας 13χρονης από τον ίδιο της τον πατέρα.

Να αποφύγει τις συνέπειες καθώς είχε φύγει από την πόλη για να μην απολογηθεί στον ανακριτή, προσπαθούσε ένας 48χρονος άνδρας από την Ορεστιάδα, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε μετατρέψει σε σκεύος ηδονής την ανήλικη κορούλα του.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν τυχαία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου είχε μετακομίσει μετά τις καταγγελίες σε βάρος του ότι ασελγούσε σε βάρος της 13χρονης κόρης του, οι οποίες είχαν υποβληθεί από πέρυσι στις αρμόδιες αρχές.

Από τότε, είχε σταθεί αδύνατο να εντοπιστεί, αν και του είχε ασκηθεί δίωξη για αποπλάνηση παιδιών, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και αιμομιξία.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο ανακριτής Πρωτοδικών Ορεστιάδας είχε εκδώσει ένταλμα βίαιης προσαγωγής σε βάρος του 48χρονου, ο οποίος εξακολουθούσε να παραμένει άφαντος, ως την στιγμή που του έκαναν δειγματοληπτικό έλεγχο οι αστυνομικοί.

Έτσι, συνελήφθη και μετήχθη στην Ορεστιάδα προκειμένου να απολογηθεί.

