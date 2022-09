Πολιτική

Πηγές ΥΠΕΞ: Διαστρέβλωση γεγονότων ο σοβαρός τραυματισμός υπαλλήλου στο “Μακεδονία”

Τι διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών για το περιστατικό.



«Καλό είναι στον βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να μη θυσιάζεται η αλήθεια, με τη διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων», αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππά και Χρ. Γιαννούλη «για τα αίτια και τη διαδικασία διερεύνησης ατυχήματος στην πίστα του αεροδρομίου "Μακεδονία", στο οποίο ενεπλάκη το υπουργικό αυτοκίνητο του Νίκου Δένδια και στο οποίο τραυματίστηκε εργαζόμενος της Fraport».

Όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, κατά την άφιξη της πτήσης με την οποία μετέβη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, το Σάββατο 10/9/2022, είχε προγραμματισθεί η μεταφορά του από υπηρεσιακό αυτοκίνητο το οποίο θα εισερχόταν στον χώρο της πίστας, όπως είχε ενημερωθεί η διοίκηση του Αεροδρομίου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. «Ενώ το υπηρεσιακό αυτοκίνητο εκινείτο προς τον χώρο προσγείωσης του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων της Fraport, σημειώθηκε ατύχημα, από το οποίο τραυματίσθηκε ελαφρά ο οδηγός του οχήματος "Follow me" του αεροδρομίου. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου" της Θεσσαλονίκης, από το οποίο εξήλθε αυθημερόν, μετά τη διάγνωση για θλάση στον ώμο, χωρίς να χρειαστεί η νοσηλεία του» αναφέρουν.

Επίσης, γνωστοποιούν ότι με την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας ενημερώθηκε για το περιστατικό που είχε προηγηθεί και έδωσε εντολή να μεταβεί άμεσα στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ο υπεύθυνος της προσωπικής του ασφάλειας και επικοινώνησε ο ίδιος με τον εργαζόμενο που τραυματίσθηκε, για να πληροφορηθεί την κατάσταση της υγεία του, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπάθειά του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο εργαζόμενος τον ευχαρίστησε θερμά για το ενδιαφέρον του και τον ενημέρωσε ότι δεν τραυματίσθηκε σοβαρά.

Οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν στο κείμενο της ερώτησης, η οποία απευθύνεται στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ότι το ατύχημα σημειώθηκε κατά την άφιξη του υπουργού Εξωτερικών, Ν. Δένδια, στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, οι κ.κ. Παππάς και Γιανούλης αναφέρουν, μεταξύ άλλων: «Κατά την άφιξη του αεροσκάφους, μετέβησαν δυο υπουργικές λιμουζίνες συνοδεία οχήματος Follow-Me του ιδιώτη διαχειριστή του αερολιμένα Fraport στη σκάλα του αεροσκάφους, εντός του πεδίου στάθμευσης αεροσκαφών, για να παραλάβουν τον υπουργό. Όταν σταμάτησε το όχημα Follow Me της Fraport, ο οδηγός του, υπάλληλος (airside supervisor) της Fraport-Greece κατέβηκε από το όχημα και κατόπιν ο οδηγός της μιας λιμουζίνας, κατά την προσπάθειά του να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τη σκάλα του αεροσκάφους, πιθανότατα από υπερβάλλοντα ζήλο, κινήθηκε αυτόβουλα και ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί και να εκτινάξει τον υπάλληλο (airside supervisor) της Fraport-Greece και να τον τραυματίσει σοβαρά».

