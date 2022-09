Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό (βίντεο)

Κόσμος

Ισχυρότατη σεισμική δόνηση και προειδοποίηση για τσουνάμι στο Μεξικό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,4 βαθμών, συγκλόνισε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) την πολιτεία Μιτσοακάν στο κεντρικό Μεξικό, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι δεν έχει συμβεί τίποτα σοβαρό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών, το επίκεντρό του εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ακουίγια και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.

Λόγω της ισχύος του σεισμού, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1-3 μέτρων στις μεξικανικές ακτές και για μικρότερο (έως και 0,3 μ.) στις ακτές Κολομβίας, Κόστα Ρίκας, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλας, Ονδούρας, Νικαράγουας, Παναμά και Περού.

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές στην πόλη από το χτύπημα του Εγκέλαδου, που σημειώθηκε την ίδια ημερομηνία με τους φονικούς σεισμούς του 1985 και του 2017.

Περίπου 5.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό της 19ης Σεπτεμβρίου 1985 και περισσότεροι από 350 νεκροί ήταν ο απολογισμός του σεισμού στο Μεξικό το 2017.

