Οικονομία

ΕΒΕΑ - Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου: η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η διάδοχος του Γιάννη Μπρατάκου στην πρώτη ομιλία της, μετά από την εκλογή της, στην ηγεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Νέα Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναδείχτηκε η κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ΕΒΕΑ που εκλέγεται σε αυτήν τη θέση, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που συνήλθε για αυτόν τον σκοπό.

Η κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ από το 2006, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2021 διατελεί Α' Αντιπρόεδρος, αναλαμβάνοντας τα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η νέα Πρόεδρος του ΕΒΕΑ στην ομιλία της προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόνισε: «Αναλαμβάνω Πρόεδρος ενός φορέα, που, σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία του, υπηρετεί τον στόχο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι συνεπής, αξιόπιστος και πρωτοπόρος σύμβουλος της Πολιτείας. Στέκεται αρωγός της ελληνικής επιχείρησης σε κάθε της βήμα. Το ΕΒΕΑ είναι η οικογένειά μας. Μέσα από αυτό, αποκτά ισχύ η φωνή μας. Ταυτόχρονα, συμβάλλουμε στην πρόοδο της χώρας. Με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούμε. Με τα φορολογικά έσοδα που φέρνουμε. Με την καινοτομία που προάγουμε. Με τα οφέλη να μοιράζονται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Είμαστε, λοιπόν, αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής προσπάθειας για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Διότι, χωρίς επιχειρήσεις, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ανάπτυξη, ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε μέλλον ως χώρα!».

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που αναλαμβάνει, η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραιμόγλου είπε ότι «η κληρονομιά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μίχαλου, θα είναι η έμπνευσή μας, ενώ, το πάθος και η ακάματη επιμονή τού απελθόντα Προέδρου μας, Γιάννη Μπρατάκου, να ενισχύσει το ρόλο και το κύρος του ΕΒΕΑ, θα είναι ο οδηγός μας».

Ενώ, βασικός κορμός της προσπάθειάς της ως νέα Πρόεδρος του ΕΒΕΑ θα είναι η σταθερή αύξηση της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει το ΕΒΕΑ στα μέλη του. «Και θα το πετύχουμε, με την ενίσχυση της στήριξης των μελών σε όλα τα στάδια της λειτουργίας τους- ειδικά των μικρομεσαίων που έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη καθοδήγησης και ενημέρωσης. Με την αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους- που μπορεί να καλύπτει τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η πληροφόρηση για ξένες αγορές, η συμβουλευτική σε θέματα πιστοποίησης. Με τη εντατικοποίηση της προβολής και προώθησης των στόχων μας σε όλα τα σχετικά φόρα και τους συνομιλητές μας. Με την άσκηση αποτελεσματικής πίεσης στην Πολιτεία, ώστε να ασχοληθεί ενεργότερα με ζητήματα όπως: η γραφειοκρατία, το αδειοδοτικό περιβάλλον, η φορολογία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Με ακόμη πιο δυναμική παρουσία, ως σύμβουλος της Πολιτείας, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας».

Ωστόσο, στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης, στόχος είναι να περιληφθούν και προτεραιότητες όπως οι νέες τεχνολογίες. «Οι ψηφιακές και οι πράσινες δεξιότητες βρίσκονται στο προσκήνιο και είναι επιτακτικό να κινηθούμε γρηγορότερα. Διότι, όσοι προσαρμόζονται γρηγορότερα, έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Και το ΕΒΕΑ πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Θα πρωτοπορήσει, λοιπόν, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και θα καινοτομήσει, έτσι ώστε να πυροδοτήσει έναν άνεμο εκσυγχρονισμού και δυναμικής προόδου, πρωταγωνιστώντας με δράσεις και πρωτοβουλίες και δικές του και για τα μέλη του.

Άλλη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας. Η εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η τηλεργασία, η συμπερίληψη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Είναι νέες τάσεις που παρατηρούνται λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, λόγω κοινωνικών εξελίξεων, όπως η σταδιακή αύξηση της παρουσίας των millennials στο εργατικό δυναμικό, ή και απρόβλεπτων γεγονότων, όπως η πανδημία. Χρειάζεται όχι απλά να προσαρμοστούμε στις τάσεις αυτές, αλλά να πρωτοστατήσουμε. Έτσι μόνο θα έχουμε πιο ευημερούσες και κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Τέλος, προτεραιότητα αποτελεί και η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η οποία, όπως γνωρίζετε, έχει υπάρξει από τις βασικές μου προτεραιότητες. Διότι, έχοντας μελέτες που αποδεικνύουν ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα ενισχύονταν κατά 2,5 έως 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αν οι γυναίκες συμμετείχαν το ίδιο με τους άντρες στο επιχειρείν, φανταστείτε πόσο καλύτερες προοπτικές θα είχε η ελληνική οικονομία από την ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας» τόνισε η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Κλείνοντας την ομιλία της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κάλεσε τα μέλη του να συνεργαστούν και να συμβάλλουν ενεργά στην αποστολή του επιμελητηρίου: «Το ΕΒΕΑ, το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας, με την εκλογή για πρώτη φορά, μίας γυναίκας ως Προέδρου, δείχνει ότι «ακούει» τις διεθνείς τάσεις. Ελάτε λοιπόν με τις ιδέες σας. Με τις προτάσεις σας. Με την εποικοδομητική κριτική σας. Στην προσπάθεια για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και καινοτόμο επιμελητήριο, είμαστε, χωρίς αμφιβολία, όλοι και όλες από την ίδια πλευρά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: το μπάρμπεκιου, ο καβγάς με την Μαρέβα για το κλιματιστικό και η Τουρκία (βίντεο)

Μέγαρα - Κατάρρευση γέφυρας: Έπεσε τμήμα της μαζί με σκαπτικά μηχανήματα! (εικόνες)

“Παγιδευμένοι” - Μηταράκης: η εμφάνιση στην σειρά του ΑΝΤ1 και το παρασκήνιο (βίντεο)