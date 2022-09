Κοινωνία

Αίγινα: Νεκρός ο αγνοούμενος κολυμβητής

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 54χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοείτο από τη Δευτέρα, από την Αίγινα.

Ο Έλληνας κολυμβητής είχε εξαφανιστεί τη Δευτέρα και το βράδυ της ίδιας μέρας ξεκίνησαν οι έρευνες του Λιμενικού, , υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επαγγελματία δύτη, ιδιωτικών σκαφών, ενός περιπολικού οχήματος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, καθώς και ελικοπτέρου της Π.Α..

Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Βροχείων, σε κοντινή απόσταση από την ακτή.

Από το Λιμεναρχείο Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, θα παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

