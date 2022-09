Πολιτική

Oruc Reis: Νέες έρευνες προαναγγέλλει ο Ντονμέζ

Η Τουρκία Εξέδωσε NAVTEX μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για έρευνες από το Oruc Reis βόρεια της Κύπρου.

Της Άννας Ανδρέου

Νέα «έξοδο» του ερευνητικού πλοίου «Oruc Reis» προανήγγειλε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, προκειμένου να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες.

Κατά την επίσκεψη του στο λιμάνι Φίλιος στη Μαύρη Θάλασσα, όπου είναι αγκυροβολημένο το Ορούτς Ρέις για επισκευές, ο Τούρκος Υπουργός είπε « το πλοίο Ορούτς Ρέις που βρισκόμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή, είχε κάνει εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Μεσόγειο. Με βάση τις ανάγκες εδώ, ρυμουλκήσαμε το σεισμικό ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις στο λιμάνι Φίλιος.

Υπήρξαν ορισμένες εργασίες εκσυγχρονισμού που σχετίζονται με το υλικό και το λογισμικό. Το σεισμικό ερευνητικό μας πλοίο Ορούτς Ρέις είχε ετοιμαστεί να διεξάγει ως επί το πλείστον δισδιάστατες σεισμικές έρευνες. Τώρα, γίνονται εργασίες για μετατροπή του ούτως ώστε να εκτελεί τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, όπως το Μπαρμπαρός.

Αυτή τη στιγμή γίνεται συναρμολόγηση. Ας ελπίσουμε ότι μέσα σε ένα μήνα θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες εκσυγχρονισμού εδώ και θα το στείλουμε στο σημείο που θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα»

Λίγη ώρα αργότερα, κλιμακώνοντας την ένταση, οι Τούρκοι προχώρησαν σε έκδοση NAVTEX, με την οποία έχει δεσμεύσει τον μισό κόλπο της Αττάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό έχει αναβαθμιστεί μιας και η εμβέλεια των καλωδίων του σχεδόν έχει διπλασιαστεί από τα σχεδόν 2,5 χιλιόμετρα σε 4 χιλιόμετρα.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0896/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-09-2022 11:46)

TURNHOS N/W : 0896/22

36 43.22 N - 031 07.42 E

36 48.70 N - 031 13.95 E

36 47.70 N - 031 20.45 E

36 45.55 N - 031 22.75 E

36 42.80 N - 031 32.02 E

36 38.38 N - 031 39.85 E

36 35.18 N - 031 48.32 E

36 32.25 N - 031 58.57 E

36 31.15 N - 031 59.12 E

36 31.43 N - 032 00.77 E

35 57.83 N - 032 28.27 E

35 43.90 N - 032 06.47 E

36 02.78 N - 031 49.88 E

35 55.90 N - 031 39.28 E

36 18.10 N - 031 21.07 E

5 NM BERTH REQUESTED.

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;

2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.

