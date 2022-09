Κοινωνία

Απεργία στα ΜΜΜ: “Παραλύει” η Αθήνα την Τετάρτη

Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.



Στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας την Τετάρτη συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενόψει της ψήφισης του σχεδίου νόμου για τις ΔΕΚΟ στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη δεν θα κυκλοφορήσουν από την έναρξη της βάρδιας έως την λήξη της λεωφορεία και τρόλεϊ, ενώ δε θα λειτουργήσουν το τραμ και το μετρό (γραμμές 1,2&3).

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι.

Σημειώνεται, ότι ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο δικαστικών προσφυγών κατά των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση για την απεργία ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση του ΕΚΑ, καθώς, όπως επισημαίνεται, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών εισάγονται διατάξεις με τις οποίες:

Κατακρημνίζεται το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς με την εισαγωγή ρυθμίσεων που οδηγούν σε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.

Ακυρώνονται οι επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. και οι Κανονισμοί Εργασίας για τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Ανοίγει η πόρτα για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Καταργείται ή πλήρης απασχόληση και η απασχόληση αορίστου χρόνου με τη δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων και μάλιστα όχι σε υποστηρικτικά συστήματα, αλλά και σε βασικές ειδικότητες, όπως οδηγοί ή τεχνίτες στις επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών.

Εκμηδενίζεται ο ρόλος του ΑΣΕΠ στο σύστημα προσλήψεων σε τυπικό έλεγχο λίγων ημερών που δεν θα ολοκληρώνεται ποτέ, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιτροπές των ίδιων των εταιρειών να καθορίζουν τον τρόπο επιλογής προσωπικού εισάγοντας πλέον και την έωλη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Φαλκιδεύεται η δυνατότητα των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και τις θυγατρικές του να υπάγονται στο σύστημα κινητικότητας του Ν. 4440/2016.

Για τους λόγους αυτούς το ΕΚΑ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα όλων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, την άμεση υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις στις οποίες δεν έχουν υπογραφεί, την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας με την πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με την ουσιαστική εποπτεία του ΑΣΕΠ και την επαναφορά της δυνατότητας των κοινωνικών εταίρων (οργανώσεων εργαζομένων και διοικήσεων ΔΕΚΟ) να συμφωνούν μισθολογικούς και μη όρους με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Τέλος, οι εργαζόμενοι στις Αστικές Συγκοινωνίες της πρωτεύουσας δηλώνουν «θα αγωνιστούμε, με όλες τις δυνάμεις μας, για να αποτρέψουμε τη ψήφιση αυτού του εκτρωματικού νομοσχεδίου».

