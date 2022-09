Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Οι “μαϊμού” δημοτικοί υπάλληλοι που έκλεβαν ηλικιωμένους (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες επτά κατηγορούμενων. Πώς εξαπατούσαν και έκλεβαν τους ηλικιωμένους.



Στην δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες επτά ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής ομάδας που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες ηλικιωμένων, αφού προηγουμένως τους προσέγγιζαν υποδυόμενοι τους δημοτικούς υπαλλήλους και με το πρόσχημα της παροχής δωρεάν φρούτων και η οποία εξαρθρώθηκε την 8-9-2022 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των κατηγορούμενων ως μελών της εγκληματικής ομάδας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς, εναλλασσόμενους κατά περίπτωση ρόλους, διαπράττοντας διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από οικίες ηλικιωμένων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των -50.000- ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη κινούμενα με φορτηγά τύπου VAN , μετέβαιναν στις ανωτέρω περιοχές και αναζητούσαν ηλικιωμένα άτομα. Μόλις εντόπιζαν το υποψήφιο θύμα, το προσέγγιζαν προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δήμου που προσφέρουν δωρεάν φρούτα και με την πρόφαση να τα μεταφέρουν στην οικία τους, κατάφερναν να εισέλθουν εντός αυτής.

Ακολουθούσε η είσοδος στην οικία και άλλων μελών της σπείρας, τα οποία ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, στη διευκόλυνση διερεύνησης τυχόν τέλεσης και άλλων ομοειδών πράξεων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινική αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9692920 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 12:00 ώρα της 15-3-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων."

