Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: οι ανάδρομοι πλανήτες, η Αφροδίτη και η πριγκίπισσα Νταϊάνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Όλοι οι πλανήτες είναι ανάδρομοι αυτό το διάστημα και κυρίως ο Ερμής που θα είναι ανάδρομος μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου», είπε η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, πρέπει να είναι όλοι πολλοί προσεκτικοί αυτήν την περίοδο, καθώς «από την μία είναι ο Άρης που είναι ο πόλεμος κι η επιθετικότητα, από την άλλη είναι ο ανάδρομος Ερμής που φέρνει παρεξηγήσεις και φοβάμαι ότι μέσα στα σπίτια, μέσα στις σχέσεις στα σπίτια, γίνονται παρεξηγήσεις».

«Επειδή η Αφροδίτη είναι στην Παρθένο και της αρέσει η κριτική και σε λίγες ημέρες θα πάει απέναντι από τον Ποσειδώνα και θα φέρει στο φως παρεξηγήσεις και λάθη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

Συνεχίζοντας όσα έλεγε την Τρίτη, με αφορμή την Αφροδίτη και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η Λίτσα Πατέρα είπε πως «ανάλογα με το που έχουμε την Αφροδίτη, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στην προσωπική μας ζωή για να μην την πατήσουμε και να μην πούμε “δεν έπρεπε να κάνω δεύτερη σχέση” ή “δεν έπρεπε να φύγω από την προηγούμενη σχέση μου”. Η καλύτερη θέση της Αφροδίτης είναι στον Ταύρο που είναι Κυβερνήτης του και η άλλη είναι στον Ζυγό που “βγάζει” τις όμορφες γυναίκες».

Πριν αρχίζει τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «ο Δίας είναι ανάδρομος, αλλά προετοιμάζει καταστάσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε…»

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη - Βαγγόπουλος: η τρίτη καταγγέλλουσα, η μάσκα, το κοστούμι και ο Μπιμπίλας (βίντεο)

Καραγιάννη - Δούμα για αποτέφρωση: “αν δεν ούρλιαζα δεν θα γινόταν τίποτα” (βίντεο)

Μάνου - Δημάκης: ο αρραβώνας στις φυλακές, η ανάρτηση και τα βίντεο από το κελί (βίντεο)