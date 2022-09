Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη, η Λίλιθ και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Όταν η Αφροδίτη κάνει μια καλή όψη μέσα στην ημέρα, ας είναι και δύσκολη η ημέρα, όλα θα πάνε καλύτερα», είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, το μεσημέρι της Τρίτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Η αστρολόγος συνέχισε λέγοντας «αν όταν γεννήθηκες, στο ωροσκόπιο σου είχε η Αφροδίτη μια ωραία θέση, τα συναισθηματικά σου θα είναι καλά» και προσέθεσε πως την Τετάρτη θα μιλήσει στην εκπομπή για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αναφέροντας πως «όταν παντρευόταν η Νταϊάνα ήμουν πρωτόλεια μαθήτρια σε ένα σεμινάριο και είπα θα χωρίσει και μου είπαν “μην λες σαχλαμάρες, οι βασιλείς δεν χωρίζουν”»…

Η Λίτσα Πατέρα συνέχισε λέγοντας πως «η Αφροδίτη βρίσκεται στην Παρθένο και κάνει ένα τρίγωνο με τον Οουρανό κι αυτό σημαίνει απρόβλεπτες συναντήσεις και απρόβλεπτες επαφές, συναντήσεις και επαφές και για οικονομικά θέματα», σημειώνοντας πως το τρίγωνο αυτό «βοηθάει να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας αν δεν είναι καλές ή να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά μας».

Ακολούθως, στην διάρκεια των προβλέψεων της για τον Καρκίνο, αναφέρθηκε στην Λίλιθ, λέγοντας «Η Σελήνη είναι η ψυχή μας, αυτό που βγάζει ο καθένας. Η Λίλιθ είναι η άγρια όψη του εαυτού μας, η κακή πλευρά του εαυτού μας, που αυτήν την περίοδο είναι στον Καρκίνο, άρα οι Καρκίνοι πρέπει να προσέχουν οικογενειακά θέματα και πράγματα που βγάζει η ψυχή μας».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

