CBS Sports: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος της σεζόν

Τρεις Ευρωπαίοι βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα της “χρυσής” 12άδας που ανέδειξαν οι δημοσιογράφοι του CBS Sports, δίνοντας απόλυτη ψήφο εμπιστοσύνης στον "Greek Freak“.

Την απόλυτη επιλογή του CBS Sports για τον κορυφαίο παίκτη του ΝΒΑ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, αποτελεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι δημοσιογράφοι του αμερικανικού δικτύου έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Giannis, με τον Greek Freak να βλέπει... αφ ' υψηλού τους Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ, Νίκολα Γιόκιτς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, κ.α. στο Top 12 με τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος.

«Ο Γιάννης είναι ένα μοναδικό ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς. Και ίσως πέρα από τις εντυπωσιακές του ικανότητες και τις σωματικές του ιδιότητες, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι το μοναδικό του επίπεδο αφοσίωσης και αποφασιστικότητας. Ακόμη και μετά την κατάκτηση δύο διαδοχικών βραβείων MVP και ενός πρωταθλήματος, παρόλο που τον αναδείξαμε ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, εξακολουθεί να φαίνεται να είναι σε άνοδο», ανέφερε το CBS Sports.

Η πρώτη πεντάδα της συγκεκριμένης λίστας απαρτίζεται από τρεις Ευρωπαίους, καθώς εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην τέταρτη θέση βρίσκεται το όνομα του Σέρβου Νίκολα Γιόκιτς και στην πέμπτη αυτό του Σλοβένου, Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Top 12 επιλογές παικτών του ΝΒΑ για τη σεζόν 2022-23, από τους δημοσιογράφους του CBS Sports:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Στεφ Κάρι

Κέβιν Ντουράντ

Νίκολα Γιόκιτς

Λούκα Ντόντσιτς

Τζοελ Εμπίιντ

ΛεΜπρον Τζέιμς

Καουάι Λέοναρντ

Τζέρισον Τεϊτούμ

Τζίμι Μπάτλερ

Πολ Τζορτζ

Τζα Μόραντ