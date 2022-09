Οικονομία

Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου: Η ΕΣΕΕ ζητά ενίσχυση της ρευστότητας

«Απαραίτητη» χαρακτηρίζει η ΕΣΕΕ την ενίσχυση της ρευστότητας απέναντι στις «πρωτόγνωρες προκλήσεις».

Την ενίσχυση της ρευστότητας ζητεί η ΕΣΕΕ μέσω ανακοίνωσής της, με αφορμή την «Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου», κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρες, αλληλοτροφοδοτούμενες κρίσεις».

Η ανακοίνωση της ΕΣΕΕ

Ο εμπορικός κόσμος της χώρας τιμά φέτος την «Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου», μέσα σε ένα εξαιρετικά «ρευστό» οικονομικό περιβάλλον. Οι πρωτόγνωρες, αλληλοτροφοδοτούμενες κρίσεις, - γεωπολιτική, ενεργειακή και πληθωριστική - έχουν πάρει τη «σκυτάλη» από την πανδημία, επιδεινώνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, του εμπορικού κλάδου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας συνολικά.

Ο εντεινόμενος προβληματισμός του εμπορικού κόσμου ενόψει του επερχόμενου δύσκολου χειμώνα εστιάζεται: α) στη περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών λόγω του ενεργειακού κόστους και των ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, β) στο γεγονός ότι τα περισσότερα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών που εξήγγειλε η κυβέρνηση θα αρχίζουν να αποδίδουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και γ) στις αυξανόμενες εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών ότι η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας θα συνεχιστεί όλο το επόμενο έτος, ίσως και το 2024.

Επισημαίνουμε ότι μία παρατεταμένη περίοδος ισχνής ρευστότητας θα θέσει εν αμφιβόλω το μεγάλο στόχο του ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού του εμπορίου και της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων, εργαζομένων και ιδιοκτητών χιλιάδων μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων που εμφανίζουν μεγάλη ψηφιακή υστέρηση έναντι των πολυεθνικών αλυσίδων και των ισχυρών εγχώριων ανταγωνιστών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επέτειος που καθιερώθηκε το 2005 ως αναγνώριση της προσφοράς του Εμπορίου στην ελληνική οικονομία, είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα αφορμή γόνιμης διαβούλευσης της Πολιτείας με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς, με ξεκάθαρο στόχο την στήριξη της ρευστότητας των Εμπορικών ΜμΕ απέναντι στις νέες, άμεσες και μακροπρόθεσμες, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό Εμπόριο, ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ελληνική οικονομία με 230.00 επιχειρήσεις και 724.000 εργαζόμενους, θα πορευτεί εν μέσω και αυτής της δυσμενούς συγκυρίας με το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Με επίγνωση των δυσκολιών, τιμώντας την ιστορία του και τον κομβικό του ρόλο στην απασχόληση και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, ο εμπορικός κόσμος θα συνεχίσει να συμβάλλει πολύπλευρα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

