Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η περίεργη ημέρα και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Για μια αστρολογικά περίεργη ημέρα, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», που έγινε με διακοπές, λόγω των απευθείας συνδέσεων της εκπομπής με το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και την πολιτική κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη.

Η Λίτσα Πατέρα εξήγησε πως συνεχίζεται η διατήρηση πολλών πλανητών σε ανάδρομη πορεία, κυρίως του Ερμή που θα παραμείνει ανάδρομος μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, γεγονός που επηρεάζει όλα ζώδια.

Η αστρολόγος εξήγησε πως η Σελήνη - που είναι η εσωτερική μας φύση, δηλαδή το πως νιώθουμε - συνεχίζει να είναι «λυπημένη».

«Γενικά η επικοινωνία, οι φίλοι και οι συντροφιές θα έρθουν στο προσκήνιο και αυτό θα βοηθήσει να προωθηθούν τα πράγματα. Βέβαια, ο Ερμής παραμένει ανάδρομος και θα ακούσουμε πολλά για θέματα εργασιακά ή και θέματα υγείας», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

