Κοινωνία

Χαλκιδική: 24χρονος συνελήφθη για βιασμό 14χρονης

Σοκ προκαλεί η υπόθεση βιαΣμού μίας 14χρονης από έναν νεαρό.

Συνελήφθη 24χρονος σε περιοχή της Χαλκιδικής μετά από καταγγελία για βιασμό σε βάρος 14χρονης.

Εκδόθηκε ένταλμα από τις ανακριτικές αρχές, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη ο 24χρονος.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Πολυγύρου.

