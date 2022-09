Οικονομία

Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα μέτρα που παίρνουν οι χώρες της ΕΕ

Ποια μέτρα λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σβήνουν τα φώτα, χαμηλώνουν τους θερμοστάτες, εγκαθιστούν αισθητήρες κίνησης… Είναι μερικά από τα μέτρα που λαμβάνουν κυβερνήσεις κρατών της κεντρικής Ευρώπης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την αντιμετώπιση των περικοπών στις παραδόσεις φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Η κεντρική Ευρώπη είναι ευάλωτη σε αυτήν την αντιπαράθεση της Δύσης με τη Μόσχα, καθώς ορισμένες χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών στην ενέργεια προκαλεί πονοκέφαλο σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.

Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αφαιρεί τους μισούς λαμπτήρες στα κυβερνητικά γραφεία και αντικαθιστά τους υπόλοιπους με LED που καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Εγκαθιστά επίσης αισθητήρες κίνησης για να μειώσει τον φωτισμό στους διαδρόμους.

Όσον αφορά τη θέρμανση -- συνήθως η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω τους 22 βαθμούς Κελσίου ή και παραπάνω -- μειώθηκε στους 19-20 βαθμούς Κελσίου στα κυβερνητικά γραφεία και στους 15 βαθμούς στους διαδρόμους, διαβεβαίωσε ο τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα. «Θα πιέσω τους κρατικούς θεσμούς για να δώσουν το παράδειγμα», είπε ο Φιάλα σε δημοσιογράφους, σημειώνοντας η δέσμη μέτρων στοχεύει σε «εξοικονόμηση ενέργειας κατά 17-20%».

Παράλληλα, μειώνεται η θέρμανση και σβήνουν οι προβολείς στο εμβληματικό Κάστρο της Πράγας και στον καθεδρικό ναό της τσεχικής πρωτεύουσας από τις 22:00 αντί για τα μεσάνυχτα.

Στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση έδωσε εντολή σε κρατικά ιδρύματα και δημόσιες επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 25% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, εξαιρουμένων νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών.

Στη Ρουμανία, μειώνεται ο φωτισμός στο κοινοβούλιο (γνωστό και ως Παλάτι του Λαού) -- το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο ύστερα από το αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο εξωτερικός φωτισμός περιορίζεται κατά το ήμισυ και οι προβολείς θα ανάβουν μόνο δύο ώρες κάθε βράδυ.

Στην Πολωνία, η κυβέρνηση ζήτησε από τις υπηρεσίες της να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10%. Οι υπάλληλοι καλούνται να εκτυπώνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα έγγραφα, να αφαιρούν τους φορτιστές από τις πρίζες όταν δεν τους χρησιμοποιούν και να κλείνουν τους υπολογιστές φεύγοντας. Στο υπουργείο Οικονομικών, το σιντριβάνι τέθηκε εκτός λειτουργίας και ο εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου περιορίστηκε σε δύο ώρες τα Σαββατοκύριακα. Η Βαρσοβία αντικαθιστά επίσης περίπου 38.000 λαμπτήρες φωτισμού σε δρόμους με LED.

Ωστόσο, μέτρα όπως τα παραπάνω δεν εξυπηρετούν εγκαταστάσεις όπου η θέρμανση (ή η ψύξη) είναι απαραίτητη για τη λειτουργία τους, όπως π.χ. τα πανεπιστήμια ή οι αθλητικοί χώροι.

Στη Σλοβακία, τα πανεπιστήμια έχουν προειδοποιήσει ότι θα καταφύγουν στη λύση της τηλεκπαίδευσης εάν η κυβέρνηση δεν αυξήσει τα κονδύλια για τη θέρμανση μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Στην Τσεχία, έρευνα στην οποία συμμετείχαν περίπου 500 αθλητικοί σύλλογοι έδειξε ότι το 61% όσων χρησιμοποιούν κλειστές εγκαταστάσεις (όπως πισίνες, παγοδρόμια, γυμναστήρια) αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, αφού το ενεργειακό κόστος τους έχει ήδη αυξηθεί κατά 135%.

