Εθνική Γαλλίας: Μπαπέ και Γκριεζμάν γράφουν Ιστορία

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Μπαπέ είναι πλέον στο top-10 των σκόρερ των τρικολόρ. Ο Γκριεζμάν αγωνίστηκε για 66ο συνεχόμενο αγώνα με την φανέλα της Εθνικής.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Κιλιάν Μπαπέ εισήλθε στο top-10 των κορυφαίων σκόρερ στην Ιστορία της Εθνικής Γαλλίας. Με το 28ο τέρμα που σημείωσε την Πέμπτη απέναντι στην Αυστρία, στην 5η αγωνιστική του 1ου ομίλου της League A του Nations League, έπιασε τον Γιούρι Τζορκαέφ στη 10η θέση.

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε το όνομα του στη σχετική λίστα το βράδυ της 58ης συμμετοχής του στους «μπλε».

Τώρα είναι δύο γκολ πίσω από τους Ζιστ Φοντέν Ζαν Πιέρ Παπέν (30 γκολ) και τρία πίσω από τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος σημείωσε 31 γκολ το διάστημα 1994 έως 2006.

Την ίδια στιγμή, ξεκινώντας βασικός στην ίδια αναμέτρηση, ο Αντουάν Γκριεζμάν έπαιξε τον 66ο συνεχόμενο αγώνα του με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά πάνω από όλα κατέγραψε την 109η διεθνή εμφάνισή του.

Μια επίδοση η οποία αποτελεί ένα συμβολικό ορόσημο, αφού ξεπέρασε έναν θρύλο των «Μπλε»: τον Ζινεντίν Ζιντάν, αφού ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης σταμάτησε στις 108 συμμετοχές με τους «Τρικολόρ».

Ξεπερνώντας λοιπόν τον Ζιντάν αυτή την Πέμπτη, ο Γκριεζμάν έγινε ο 6ος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην Ιστορία της γαλλικής ομάδας. Μπροστά του παραμένουν οι Λιλιάν Τουράμ (142 συμμετοχές), Ούγκο Λιορίς (139), Τιερί Ανρί (123), Μαρσέλ Ντεσαϊγί (116) και Ολιβιέ Ζιρού (113).

