Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η Νέα Σελήνη και οι 5 καλές ημέρες του Οκτωβρίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” για τις προβλέψεις του τριημέρου και για τις “καλές ημέρες, που μπορεί να επηρεάσουν ολόκληρες γενιές”.

«Σήμερα θα πω τα σημαντικά. Η αστρολογία δεν ζητά πίστη, ζητά έρευνα. Αυτά που θα πούμε στην συνέχεια αφορούν το μέλλον», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «αύριο και μεθαύριο έχουμε την νέα Σελήνη στον Ζυγό και θέλουμε να κάνουμε πράγματα και νέα ξεκινήματα με τον/την σύντροφο μας, σε συνεργασίες και συνεργάτες μας. Ωστόσο, συμμετέχει και ο Δίας, που κάνει μια παρεμβολή και αυτό σημαίνει πως πρέπει να προσέχουμε και να κρατάμε και μικρό καλάθι, αλλά τα πράγματα διορθώνονται»

Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της, η αστρολόγος είπε πως «Ο Ήλιος, τον Οκτώβριο θα κάνει τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Άρη και αυτό σημαίνει πως το διάστημα 17 έως 21 Οκτωβρίου είναι καλές ημέρες και μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τα ζώδια, αλλά και ολόκληρες γενιές».

Η Λίτσα Πατέρα έκανε λόγο για «μεγάλη τύχη στα επαγγελματικά και όχι μόνο, όσων είναι γεννημένοι από τον Νοέμβριο του 1978 έως και τον Νοέμβριο του 1981».

Παρακολουθήστε αναλυτικά το απόσπασμα, με τις προβλέψεις για το τριήμερο, αλλά και το διάστημα 17-21 Οκτωβρίου, από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: “Το Πρωινό” μέσα στο σπίτι της οικογένειας (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος εργαζόταν σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει τον γιό της γιατρό

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!