Σεισμός στην Κάρπαθο

«Ταρακουνήθηκε» η Κάρπαθος από το σεισμό που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Καρπάθου στις 17:15 την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 32χλμ ανατολικά – νοτιοανατολικά της Ολύμπου και το εστιακό βάθος στα 25,7χλμ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές.

