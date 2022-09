Αθλητικά

ESPN: Ο Αντετοκούνμπο κορυφαίος αθλητής του ΝΒΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κορυφαίος παίκτης μεταξύ των παικτών του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα το ESPN.

Για 12η διαδοχική χρονιά το ESPN έδωσε στη δημοσιότητα τη δική του λίστα με τους κορυφαίους 100 παίκτες του ΝΒΑ και αυτή τη φορά, στο «ρετιρέ» γραμμένο είναι το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Απέμενε ν' αποκαλύψει τ' αποτελέσματα για τις θέσεις 5-1, όπερ και εγένετο την Παρασκευή (23/9) με τον "Greek Freak" να είναι το Νο1 στις προτιμήσεις για τη σεζόν 2022-23.

«Κανείς παίκτης στο NBA δεν μπορεί να αντιγράψει τον αντίκτυπο που έχει και στις δύο πλευρές του παρκέ,» αναφέρει για το Νο 34 των Μιλγουόκι Μπακς το ESPN και θέτει τα ερωτήματα: «Στα 28 χρόνια του μπορεί να κατακτήσει έναν τρίτο τίτλο ΜVP στο ΝΒΑ; Οι Μπακς θα είναι ανάμεσα στα φαβορί για να κατακτήσουν ένα ακόμη πρωτάθλημα ΝΒΑ, αλλά μπορεί ο Αντετοκούνμπο να εξασφαλίσει έναν ακόμη τίτλο MVP των τελικών; Οι προσδοκίες είναι υψηλές κάθε σεζόν, αλλά ο Αντετοκούνμπο, συνήθως βρίσκει έναν τρόπο να τις ξεπεράσει!».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβηκε μία θέση εν συγκρίσει με πέρυσι, όταν το ESPN τον είχε κατατάξει 2ο. Φέτος, στη 2η θέση έμεινε ο back to back ΜVP του ΝΒΑ, ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πέρυσι ήταν 6ος. Στην 3η θέση τοποθέτησε το ESPN τον Σλοβένο πόιντ γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς Λούκα Ντόντσιτς (4ος πέρυσι), ενώ στην 4η θέση βρέθηκε ο σέντερ των Φιλαδέλφεια Σίξερς Τζοέλ Εμπίντ (7ος πέρυσι). Την πρώτη πεντάδα ολοκλήρωσε ο πόιντ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ Κάρι, ο οποίος είχε βρεθεί στην ίδια θέση (5η) πέρυσι.

Οι τρεις καλύτεροι παίκτες του ΝΒΑ σύμφωνα με το ESPN είναι λοιπόν.... Ευρωπαίοι!

Οι πρώτοι δέκα κορυφαίοι παίκτες του ΝΒΑ σύμφωνα με το ESPN:

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο

2. Νίκολα Γιόκιτς

3. Λούκα Ντόντσιτς

4. Τζοέλ Εμπίντ

5. Στεφ Κάρι

6. ΛεΜπρον Τζέιμς

7. Τζέισον Τέιτουμ

8. Κέβιν Ντουράντ

9. Τζα Μοράντ

10. Ντέβιν Μπούκερ

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κάρπαθο

Πέθανε ο Αποστόλης Φραγκιαδάκης σε ηλικία μόλις 36 ετών

Μαγνησία: Η τραγική ιστορία της γυναίκας που ζούσε με τον νεκρό αδελφό της