Κόσμος

Ρωσία: Στον ΑΝΤ1 Έλληνες φοιτητές εγκλωβισμένοι στη Μόσχα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλληνες φοιτητές εγκλωβισμένοι στη Ρωσία μιλούν στον ΑΝΤ1 για το ταξίδι διαφυγής από τη Ρωσία που είναι όλο εμπόδια.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Οι εικόνες αναταραχής και φυγής ευρωπαίων και νεαρών Ρώσων πολίτων από τις Ρωσικές μεγαλουπόλεις μόνο αβεβαιότητα προκαλούν στους Έλληνες φοιτητές των ρωσικών Πανεπιστήμιων. Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Μυρτώ, τριτοετής φοιτήτρια της Οδοντιατρικής σε ρωσικό πανεπιστήμιο, βρίσκεται σε αδιέξοδο.

«Δεν υπάρχει εγκάρδιο κλίμα. Ζητάμε να γυρίσουμε πίσω. Είμαι αποκλεισμένη, πρέπει να δώσω κοντά στα 5 με 11,000 ευρώ για επιστρέψω πίσω και μέσω τρίτων χωρών έχουν εξαντληθεί για τώρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουμε», λέει η Μυρτώ Τελοπούλου.

Ακόμη όμως και η επιστροφή οδικώς είναι πλέον σχεδόν ακατόρθωτη, οι Βαλτικές χώρες έκλεισαν τα σύνορα με τη Ρωσία οπότε διακόπηκε η μεταφορά και ακούγεται ότι θα γίνει το ίδιο και με τις Σκανδιναβικές.

Και ο Βλαδίμηρος, όμως τριτοετής φοιτητής γενικής Ιατρικής στο πανεπιστήμιο του Κρασνονταρ έζησε την απόλυτη απαξίωση κατά τη διάρκεια του μαθήματος ως ξένος φοιτητής μιας και δε γνωρίζει άπταιστα τη Ρωσική.

«Όταν μίλησα απευθύνθηκε σε όλους δείχνοντάς με και λέγοντας μη πάτε στην Ελλάδα γιατί θα πρέπει να σας γιατρέψουν άνθρωποι σαν και αυτόν ζητούμε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο λόγω της κατάστασης. Δε φταίμε εμείς, έχουμε έρθει σε αδιέξοδο και για αυτό ζητάμε βοήθεια», λέει ο Βλαδίμηρος Κατσικίδης.

Ο Βλαδίμηρος είναι από αυτούς που μετά από ένα απίστευτο Γολγοθά και πληρώνοντας αρκετά χρήματα κατάφερε να φτάσει στη Τουρκία.

«Μεγάλη διαδικασία, με τρένα και λεωφορεία μέσω Ρωσίας Καυκάσου και Τουρκίας κόστος 800 ευρώ αεροπορικά τον Ιούνιο και τώρα έως 11.000».

Παράλληλα σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στις τράπεζες με τους Έλληνες να μη μπορούν να έχουν χρήματα από την Ελλάδα

Ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι, «έχει υπάρξει συνεννόηση με το υπουργείο εξωτερικών και αν θέλουν θα μπορέσουν οι γονείς τους να δώσουν τα χρήματα στα προξενεία και μέσω αυτού να υπάρξει μια διευθέτηση του θέματος».

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας επαναπατρισμός των Ελλήνων φοιτητών μπορεί να γίνει μόνο απλό την Ουκρανία καθώς είναι εμπόλεμη ζώνη και όχι απτό την Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου για F-16: Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε όρους για την απόκτησή τους

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: “Το Πρωινό” μέσα στο σπίτι της οικογένειας (βίντεο)