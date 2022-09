Κοινωνία

Δολοφονία στον Κεραμεικό: Ξυλοκόπησαν άνδρα μέχρι θανάτου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι νεαροί που ενεπλάκησαν στον ξυλοδαρμό ήταν μεθυσμένοι. Ποιος εντόπισε τον άτυχο άνδρα.





Νεκρός μετά από ξυλοδαρμό από ομάδα νεαρών έπεσε έναν 50χρονος Έλληνας τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κεραμεικό.

Όλα ξεκίνησαν στις 06.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κεραμεικό με ομάδα ατόμων να χτυπά έναν 50χρονο άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματά με το ΕΚΑΒ.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε αιμόφυρτο στο δρόμο άντρα με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία όπου απέκλεισε το σημείο και το ΕΚΑΒ .

Ο άνδρας δεν άντεξε από το άγριο ξυλοκόπημα και κατέληξε. Οι δράστες αναζητούνται ενώ το επεισόδιο διαδραματίστηκε κοντά στα μαγαζιά στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι νεαροί που ενεπλάκησαν στον ξυλοδαρμό φέρεται να ήταν μεθυσμένοι.

