Προμηθέας Πάτρας: Τούρκοι χάκαραν την ιστοσελίδα της ομάδας (εικόνες)

Το απειλητικό μήνυμα που έγραψαν οι χάκερς. Η διοίκηση προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, για να αποκατασταθεί η λειτουργία ιστοσελίδας.



Επίθεση από Τούρκους χάκερς δέχθηκε η ιστοσελίδα του Προμηθέα Πάτρας.

Με τις πρώτες λέξεις του μηνύματος να είναι "Hacked by nobody", δηλαδή "χακαρισμένο από τον κανένα", οι εισβολές ανέβασαν τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ και μια τουρκική σημαία, εμποδίζοντας οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση στο εσωτερικό του site της ελληνικής ομάδας.

"Ρίξτε μία ματιά στην ιστορία, τι συνέβη σε αυτούς που επαναστάτησαν κατά των Τούρκων", έγραφε το υπόλοιπο κείμενο των χάκερς.

Ο Προμηθέας Πάτρας γνωστοποίησε μέσα από τα social media ότι τεχνικοί του εργάζονται ήδη για να επαναφέρουν τη σελίδα στην κανονική της λειτουργία.

Η ιστοσελίδα του Προμηθέα Πάτρας δέχθηκε σήμερα επίθεση από χάκερς, οι οποίοι έχουν αναρτήσει αντεθνικά και προσβλητικά για την Ελλάδα συνθήματα. Ήδη έχουν επιληφθεί του θέματος οι αρμόδιοι, ενώ οι τεχνικοί μας καταβάλλουν προσπάθειες για να την επαναφέρουν σε κανονική λειτουργία pic.twitter.com/dNJKwBrt0T

— Promitheas Patras BC (@promitheasbc) September 24, 2022

