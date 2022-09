Αθλητικά

Nations League - Ελλάδα: Για τους βαθμούς και το γόητρο κόντρα στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Εθνική Κύπρου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής για τον Β΄ όμιλο της League C.



Την τελευταία προπόνησή της στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κύπρο (24/9, 21:45), πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής η Εθνική ομάδα στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μεγαλονήσου, στο πλαίσιο της 5ης (προτελευταίας) αγωνιστικής για τον Β΄ όμιλο της League C, στο UEFA Nations League.

Ο αγώνας μπορεί να μην έχει βαθμολογικό κίνητρο για την Ελλάδα, που με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στη League B, ωστόσο η «γαλανόλευκη» καλείται να δώσει συνέχεια στην αγωνιστική συνέπειά της επί Γκουστάβο Πογέτ και στη συλλογή βαθμών, που σημαίνουν κερδισμένες θέσεις στην παγκόσμια κι ευρωπαϊκή κατάταξη.

Αυτό επεσήμανε και ο Γουστάβο Πογέτ στη συνέντευξη Τύπου, δίνοντας το στίγμα της προσέγγισης: «Τον Ιούνιο στόχος ήταν να βγούμε πρώτοι, τώρα να κερδίσουμε αυτά τα δύο ματς και να βελτιωθούμε στο FIFA Ranking. Είναι ένα ντέρμπι. Όλοι στην Κύπρο μάς περιμένουν και θέλουν ένα καλό αποτέλεσμα, οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι ακριβώς. Δεν γνωρίζουμε πολλά για την ομάδα της Κύπρου καθώς έχουν νέο προπονητή, νέα τακτική, νέο σύστημα».

Αγωνιστικά, ο Ουρουγουανός εκλέκτορας της Εθνικής δούλεψε αυτή την εβδομάδα στο σχηματισμό 4-2-3-1. Όπως φάνηκε από τις προπονήσεις, προβληματίζεται για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Σιώπη στους κεντρικούς μέσους και θα είναι ένας από τους Κουρμπέλη ή Μπουχαλάκη, με επικρατέστερο τον χαφ του Παναθηναϊκού.

Στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Δουβίκας, ελλείψει των Παυλίδη (τραυματίας) και Γιακουμάκη (τιμωρημένος), ενώ πίσω του θα βρίσκονται οι Μπακασέτας (στον άξονα), Μασούρας στο ένα «φτερό» και ένας από τους Πέλκα (επικρατέστερος), Φούντα ή Χατζηγιοβάνη στο άλλο. Να σημειωθεί ότι επίσης τιμωρημένος με κάρτες είναι ο Μάνταλος.

Τερματοφύλακας θα είναι ο Βλαχοδήμος και αμυντική τετράδα οι Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος και Τσιμίκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Προμηθέας Πάτρας: Τούρκοι χάκαραν την ιστοσελίδα της ομάδας (εικόνες)

Δολοφονία στον Κεραμεικό: Ξυλοκόπησαν άνδρα μέχρι θανάτου

Αλιβέρι: Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων (βίντεο)