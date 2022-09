Αθλητικά

Nations League - Εθνική: Πρώτη προπόνηση ενόψει Κύπρου (εικόνες)

Απογευματινή προπόνηση στο γήπεδο της Καλλιθέας περιλάμβανε η Τρίτη (20/9) για την Εθνική ομάδα, που προετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Nations League με την Κύπρο.

Ο Γουστάβο Πογέτ είδε με ικανοποίηση να συμμετέχουν όλοι οι παίκτες στους οποίους απηύθυνε πρόσκληση, καθώς στην αποστολή ενσωματώθηκαν και οι τελευταίοι... ξενιτεμένοι, Γιακουμάκης και Φούντας.

Πάντως, ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας δεν φανέρωσε τις σκέψεις του σήμερα, καθώς δεν προχώρησε σε δοκιμές. Στα ευχάριστα της προπόνησης ήταν η παρουσία του Λημνιού, που συνεχίζει με αποθεραπεία μετά τον τραυματισμό του και βρέθηκε στο «Ελ Πάσο» για να δει τους συμπαίκτες του.

Στην προπόνηση συμμετείχαν και οι 26 παίκτες που έχουν κληθεί από τον Γκουστάβο Πογέτ, αφού ενσωματώθηκαν και οι Φούντας, Γιακουμάκης, με τον Ουρουγουανό τεχνικό στις διάφορες ασκήσεις να μην προχωράει σε κάποιες δοκιμές ούτε και να δείχνει τις σκέψεις του για την ενδεκάδα.

Την Τετάρτη (21/9) οι διεθνείς θα προπονηθούν δύο φορές, αμφότερες και πάλι στο γήπεδο της Καλλιθέας που διαθέτει πολύ καλό αγωνιστικό χώρο.

