Ξάνθη: Έκλεψαν αυτοκίνητο αλλά... ξέμειναν από βενζίνη

Λίγες ώρες μετά την κλοπή του αυτοκινήτου εντοπίστηκε παρατημένο στην περιοχή του Ζυγού, καθώς είχε τελειώσει η βενζίνη του και έτσι οι δράστες το εγκατέλειψαν.



Το βράδυ της Παρασκευής (23.09.2022) ο ιδιοκτήτης ενός αγροτικού οχήματος στην Ξάνθη, έπεσε θύμα κλοπής. Ωστόσο, μέσα στην όλη ατυχία του, κατάφερε να βρει το κλεμμένο όχημα, αφού οι κλέφτες το παράτησαν γιατί δεν είχε βενζίνη.

Το αγροτικό όχημα το έκλεψαν άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες, από την περιοχή του Π. Κατράμιου και τράπηκαν σε φυγή. Ο ιδιοκτήτης αμέσως μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος.

Λίγες ώρες μετά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε παρατημένο στην περιοχή του Ζυγού, καθώς είχε τελειώσει η βενζίνη του και έτσι οι δράστες το εγκατέλειψαν.

Το τελευταίο διάστημα οι κλοπές αυτοκινήτων βρίσκονται σε έξαρση στην περιοχή, καθώς αποτελούν σχεδόν καθημερινή ρουτίνα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν τα οχήματα είτε για κλοπές, είτε και για διακίνηση παράνομων μεταναστών. .

